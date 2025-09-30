30 Eylül Salı 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

30 Eylül 2025 Salı günü televizyon ekranlarında neler izleyebilirsiniz? Günün öne çıkan dizileri, eğlence programları, haber bültenleri ve reality şovları için TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8 ve Now TV yayın akışını detaylı olarak derledik. Bugün hangi kanal ne yayınlıyor, hangi diziler ve programlar kaçta başlıyor öğrenmek için rehberimizi inceleyin. TV izleyicileri için güncel ve kapsamlı yayın akışı burada!

TRT1 Yayın Akışı

00:30 - 02:10

Cennetin Çocukları

İskender, tam her şeyin yolunda gittiğini düşünürken tekrar belaya bulaşır. Ya Muhsin'i kurtaracak ve kimliğinin ortaya çıkma riskini göze alacak, ya da kendini gizleyip Muhsin'i kendi kaderine terk edecektir.

02:10 - 04:35

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

04:35 - 05:40

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

05:40 - 06:30

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

06:30 - 09:25

Kalk Gidelim

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiştir. Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali’nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

09:25 - 10:30

Adını Sen Koy

Ömer altı aylık ömrü kalan kardeşinin mutluluğu için hiç beklemediği anda mecburi bir oyunun içinde bulur kendini... Bambaşka bir dünyadan gelen Zehra ile evlenmek zorundadır. Altı aylık sözleşmeli, formalite bir evlilik yapacak, bunun için Zehra'ya istediği parayı ödeyecek, onun altı ayını satın alacaktır.

10:30 - 13:15

Alişan ile Hayata Gülümse

Alişan ile Hayata Gülümse programı, alanında uzman isimler, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlıyor. Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatıyor, önemli noktaların altını çiziyor. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşuyor. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara geliyor. Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı’dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri Alişan ile Hayata Gülümse'de yer alıyor.

13:15 - 14:40

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

14:40 - 17:45

Cennetin Çocukları

17:45 - 19:00

Lingo Türkiye

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

22:00 - 00:15

Galatasaray - Liverpool

Galatasaray ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00

Arka Sokaklar

Yerli ve milli füze savunma sistemi projesinin başındaki mühendis Adem Hoca, geçmişte uğradığı saldırının ardından tekerlekli iskemleye mahkûm olsa da, yanına aldığı genç mühendislerle çalışmalarını sürdürmektedir. Sona yaklaşan proje bazı güçlerin hoşuna gitmez ve bu kez hocanın ailesi hedef alınır. Ekip var gücüyle onları korumaya çalışırken, olayın arkasında Cevher'in olduğu anlaşılır.

03:00 - 05:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

05:00 - 07:00

Kuzey Güney

Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir.

07:00 - 09:00

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Hikaye, 1967 yılında, İstanbul’un eski semtlerinden birinde başlayan ve günümüze kadar sürecek olan bir zamanı dilimini içeriyor. 1960'lı yıllarda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadeleye tanık olacaksınız.

09:00 - 11:00

Neler Oluyor Hayatta

Yorumlarıyla fark yaratan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım, gündeme ve insana dair her konuya değiniyor.

11:00 - 14:00

Yaprak Dökümü

Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla'nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Darbeler ardarda gelir. Rüzgar sert esmekte, ağacın yaprakları birer birer dökülmektedir...

14:00 - 16:30

Gelinim Mutfakta

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, yine çok kazandırmaya devam ediyor. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

16:30 - 19:00

Arka Sokaklar

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle İstanbul'un sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Orta Direk Şaban

Şaban, sakin ve sıradan bir hayat süren genç bir adamdır. Kıt kanaat geçinen Şaban, gönlünü aynı mahallede yaşayan Bahar'a kaptırır. Ancak Bahar'ın kalbini kazanabilmek için öncelikle rakibini geride bırakması gerekmektedir. Güçlü rakibi Erkan, birçok spor dalında üstün yetenekleri bulunan başarılı bir sporcudur. İki adamın Bahar uğruna giriştikleri zorlu mücadeleye Arap Şeyhi Adnan Bıçakçı ve adamlarının da katılması işlerin karışmasına neden olur.

21:45 - 23:45

Orta Direk Şaban

23:45 - 02:30

Uzak Şehir

Cihan'ın Boran'ın yaşadığını öğrenmesi onun hayatında büyük kırılma yaşatır. Boran'ın yaşıyor olması beraberinde getirdiği sırlar Cihan'ı büyük bir çıkmaza sürükler. Kardeşini İstanbul'da bırakmayı istemeyen Cihan onu gizlice Mardin'e getirme kararını aldırtır. Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır.

NOW Yayın Akışı

01:45 - 03:45

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

03:45 - 04:30

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

04:30 - 06:00

Bay Yanlış

Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

06:00 - 07:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

07:30 - 08:00

İlk Bakış

Türkiye ve Dünya'dan gecenin sıcak gelişmelerini içeren haber turu ekrana geliyor.

08:00 - 10:45

İlker Karagöz İle Çalar Saat

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:45 - 12:30

Çağla ile Yeni Bir Gün

Çağla Şıkel'in sunduğu programda, sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınıyor, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılıyor. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar veriyor.

12:30 - 13:30

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

13:30 - 16:30

En Hamarat Benim

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yapıyor, evler temizlendikten sonra ise mutfakta hünerlerini sergiliyor. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlıyor, sofralar kuruyor. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.

16:30 - 19:00

Kıskanmak

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kıskanmak

Sevgiyi, değeri Nüzhet'le bulduğuna inanan Seniha, onu Nalan'ı öperken görünce yıkılır. Ancak Seniha kimsenin onu yok saymasına göz yummayacaktır. Annesiyle iletişim kurmayı başaran Halit, gerçeğin ortaya çıkması için polisleri çağırır. Seniha ise bu durumu tersine çevirmek için bir plan kurar. Nüzhet'in Nalan'ın yanına taşınması Mükerrem'i delirtirken, Nüzhet bir adım bile geri atmaz. Seniha ise öyle bir şeye şahit olur ki, zaman durur.

23:30 - 02:15

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

SHOW TV Yayın Akışı

01:45 - 04:00

Bahar

Timur'un ölümüyle dünyaları altüst olan çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordur. Bu uğurda mesleğinden bile bir süre uzak kalmayı göze almıştır. Fakat beklenmedik bir anda kendini sokak ortasında verilen bir ölüm kalım savaşının ortasında bulunca doktorluğa beklediğinden önce dönmüş olur. Hastaneye geldiğindeyse onu hiç ummadığı kötü bir sürpriz karşılar. Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur. Harun'un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.

04:00 - 06:00

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

06:00 - 08:15

Aile

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'yı çok kızdırır. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

08:15 - 10:00

Ela Rumeysa ile Bu Sabah

Türkiye'den ve dünyadan en son haberleri tarafsız bir bakış açısıyla izleyicilere aktaran program; kadın olmayı, ayakta kalmayı ve çocuk yetiştirmeyi de ele alıyor.

10:00 - 12:30

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Kuzey, Yıldız ile sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenir ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir.

12:30 - 15:00

Gelin Evi

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine büyük ödül veriliyor.

15:00 - 18:45

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor. 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor.

18:45 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Bahar

Bahar, Harun'un kardeşiyle ilgili gerçeği öğrendikten sonra ona karşı bakışı değişir. Onların yakınlığına tanık olan Çağla, Bahar'ın bu değişiminin nedenini merak ederken öğrendikleriyle hem Bahar hem de Harun konusunda duygusal bir açmaza girer. Evren'in, bebeği gördükten sonra baba olacağını ilk kez tam anlamıyla idrak etmesi Bahar'ı kaybetme korkusunu tetikler. Hastaneye gelen bir vaka, Bahar ve Evren'in birlikte çalışmasını sağlarken; Evren'in bu ikileminin verdiği zararla yüzleşmesine neden olur.

STAR TV Yayın Akışı

00:40 - 03:10

Greenland: Son Sığınak

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

03:10 - 05:20

Bana Masal Anlatma

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir. Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.

05:20 - 07:00

Söz

07:00 - 09:30

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

09:30 - 13:30

Songül ve Uğur ile Sana Değer

Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların mimarı olmaya geliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen ikili, gençlerin hayatına dokunuyor.

13:30 - 16:15

Nur Viral ile Sen İstersen

Hayatın tam içinden gelen gerçek hikâyeler bu programda hayat bulacak. Yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacak.

16:15 - 19:00

Söz

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Cemal Hakver, Fadi'yi köşeye sıkıştırarak Kenan Baran'la olan bağını sorgular. Fadi, her ne kadar bütün gerçeği anlatmasa da Cemal'in tehlikeli imaları onu büyük bir kararın eşiğine getirir. Kenan ise iş ortaklarının birer birer düşmesini izlemeye tahammül edemez ve Cemal'e karşı duyduğu öfkeyi bastırmakta zorlanır. Handan, onu sakinleştirmeye çalışsa da Kenan, artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkındadır.

ATV Yayın Akışı

01:30 - 04:00

Aşk ve Gözyaşı

Meyra'nın üç ay ömrü kaldığını öğrenmek, boşanma konusunda kararlı olan Selim için sarsıcı bir dönüm noktası olur. Artık bu evliliğin sürdürülemeyeceğini düşünmesine rağmen, bir zamanlar sevdiği kadının ölüme yürüdüğünü bilmek, onu bu kararını yeniden düşünmeye zorlar. Birbirlerine yabancılaştıkları bir dönemde gelen bu haber, Selim'i yeniden ikilemlerle baş başa bırakır: Gitmek mi zordur, kalmak mı? Meyra ise bu haberi büyük bir soğukkanlılıkla karşılamaya çalışır. İç dünyasında çalkantılar yaşasa da duygularını içine gömmeyi ve hastalığını hem ailesinden hem de çevresinden gizli tutmayı tercih eder.

04:00 - 06:00

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

06:00 - 08:00

Bir Gece Masalı

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları konu ediliyor.

08:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmelerine ve gazetelerden başlıklara yer veriliyor. Ayrıca para piyasaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili haberler de ekrana taşınıyor.

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Cinayetler, kayıplar, adam kaçırma ve miras davaları gibi olaylar bu programda bütün açıklığıyla tartışılıyor ve bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Sorunlarına bir çözüm bulamayan insanlar Müge Anlı'ya başvuruyor. Programda bir hukukçu ve adli tıp uzmanı da yer alıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine yer veriliyor. Özellikle kadın sağlığı, çocuklar ve yaşlılar ile ilgili pek çok yardım kampanyasına da öncülük yapılıyor. Bu programda başlatılan Sevgi İzi kampanyası sayesinde, birçok kayıp bulundu. Ayrıca okuma yazma seferliği sayesinde birçok vatandaş okur yazar oldu.

13:00 - 14:00

Gün Ortası

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar ekrana taşınıyor. Ayrıca canlı bağlantılara ve uzman görüşlerine de yer veriliyor.

14:00 - 16:00

Aşk ve Gözyaşı

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

Ayrılıklar, dargınlıklar, kayıplar, özlemler, kavuşmalar ve sevinçler... Hayata dair birçok şey bu programda... Stüdyoda ağırlanan konuklar; dertlerini, sıkıntılarını veya isteklerini paylaşıyorlar. Esra Erol, uzmanların da katılımıyla dertlere derman olmaya çalışıyor.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Güneş ve Mehmet'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır. Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş'in cevabıyla beraber konağı dönmemek üzere terk eder. Mehmet'in arkasından iş çevirdiğinden şüphelenen Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet'i aileden azleder. Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder ve hayatı tehlikeye girer.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

03:30 - 06:00

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

06:00 - 07:15

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

Ebru Şallı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ebru ile 8'de Sağlık' programında, uzman konuklar merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor.

09:00 - 13:15

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

13:15 - 16:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

