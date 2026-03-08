Nehir Erdoğan'dan tükenmişlik sendromu itirafı! Huzuru köyde buldu

Nehir Erdoğan, Yiğit Özşener ve Nezaket Erden'in başrollerini paylaştığı 'Mira' adlı dijital dizinin tanıtımı, geçtiğimiz günlerde Maslak'taki Uniq'de gerçekleşti. Basın toplantısında samimi açıklamalarda bulunan Erdoğan, uzun bir süredir köy hayatı yaşadığını ve bu durumun kendisine iyi geldiğini belirtti.

"Köy hayatı, bahçe, sakinlik, durmak... Bazen şehri özlüyorum, çıkıp geliyorum buralara. Neyi nasıl hissediyorsam öyle yaşıyorum ben. Ben bunu tercih ettim, şans değil. Babam sağ olsun da diyebilirim bir köyüm var," diyen Erdoğan, doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini ifade etti.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU İTİRAFI

Erdoğan, geçmişte yaşadığı tükenmişlik sendromuna da değinerek, meslektaşı Meryem Uzerli gibi zorlu bir süreçten geçtiğini açıkladı. "Benim toplanmam biraz uzun sürdü," diyen Erdoğan, oyunculuğun psikolojik olarak yıpratıcı olabileceğine dikkat çekti.

"Biraz yüklendik kendimize. Yıllarca 'ben çıkamıyorum rolümden diye' gezdim. Oyunculuk haftanın 7 günü yapılmaması gereken bir iş. Bu iyiye gidiyor şu an. İşin psikolojisinin dersi de okullara eklenmeli. Bana arkadaşlarım 'doktora gözük çünkü bu tükenmişlik sendromu' dediler. Ben her gün ağlıyordum," şeklinde konuşan Erdoğan, bu konuda farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı.

ÜNLÜ OYUNCULARI ÖRNEK VERDİ

Meryem Uzerli, Müjde Uzman, Nur Fettahoğlu ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin de benzer sorunlar yaşadığını hatırlatan Erdoğan, sektördeki yoğun temponun ve psikolojik baskının oyuncular üzerindeki etkilerine dikkat çekti.