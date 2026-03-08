MAGAZİN

SON DAKİKA: Aslıhan Karalar'ın evi yandı, hastaneye kaldırıldı! "Sahura kalkmasaydık..."

Aslıhan Karalar, Riva’daki evinde çıkan yangında ölümden döndü. Çatıdan başlayan alevler kısa sürede evi sararken köpeklerini kurtaran Karalar dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Best Model Of Turkey 2017'de birinci olan ve kariyerine oyunculukla devam eden Aslıhan Karalar ölümden döndü. Oyuncu Aslıhan Karalar’ın Riva’daki evi yandı.

Çatıdan başlayan yangın bir anda yayıldı. Karalar, yangın sırasında köpeklerini evden çıkardı. Dumadan zehirlenen oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

EŞYALARININ HEPSİ YANDI

Tüm eşyaları ve kıyafetleri yanan oyuncunun hayati tehlikesi bulunmuyor. Karalar, kıyafetleri yandığı için hastanede arkadaşlarından kıyafet istedi.

Snob Magazin'e açıklama yapan Karalar, "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Aslıhan Karalar
