30 Kasım Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

30 Kasım Pazar akşamı televizyon ekranlarında hangi diziler ve programlar var? İzleyicilerin merak ettiği güncel yayın akışını inceleyin.

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:30 - 01:50

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:50 - 04:20

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

04:20 - 05:10

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

05:10 - 06:00

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

06:00 - 08:25

Ege'nin Hamsisi

Sığacıklı Melahat, eşini kaybettikten sonra oğlu Deniz ve kızı Derya'yı büyütmek için Ege mutfağına özgü yemekleriyle meşhur olan Enginar Kalbi restoranını açar. Kısa sürede de hem kasabanın hem de bölgeye gelen turistlerin gözdesi olur. Oğlu Deniz askerden dönünce hasreti sona erecek, işleri büyütecek ve mutlu mesut yaşayıp gideceklerdir. Rize'nin yaylasında da Şevket, kızı Zeynep üniversiteden mezun olduğu için bir şenlik düzenler. Ege'de zeybek, Rize'de horon sesleri yükselirken; hayat Melahat ve Şevket'in planlarını altüst eder.

08:25 - 11:45

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

11:45 - 13:00

Enine Boyuna

Türkiye ve dünya gündemine yüzeysel değil, derinlikli bir bakış... Zamanın ruhunu yakalayan gerçek analizler... Olayların arka planına ışık tutan entelektüel yaklaşımlar... Türkiye ve Dünya gündemi yeni konu ve konuklarla Enine Boyuna'da masaya yatırılıyor.

13:00 - 14:05

Yurda Dönüş

Yurda Dönüş, her bölümde, kendi alanlarında devrim yaratan bilim insanlarımızın, çocukluk hayallerinden yurt dışında geçen zorlu mücadelelerine tanıklık ediyor. Program, onları yurda dönmeye iten o en derindeki seslerin yankısını izleyiciye taşıyor. Bilim insanlarımızın yurda dönüp Türkiye'de TÜBİTAK başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle sıfırdan kurdukları laboratuvarlara ve yetiştirdikleri yeni nesillere kadar uzanan o meşakkatli ama bir o kadar da gurur verici serüvenler Yurda Dönüş programında bir araya geliyor.

14:05 - 17:30

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

Hayri, bir mühendislik harikası olarak tasarladığı halde Hayrimatör'ü çalıştıracak güç kaynağını bir türlü elde edemez. Sonunda uzaylı kahramanımız Zobi'nin desteğiyle Hayrimatör'ü çalıştırmayı başarır. Ancak kötüler icadın peşine düşer.

17:30 - 18:00

Kod Adı Kırlangıç

Yiğit Efe'nin gizli çekmecede bulduğu mektup onu babası ile ilgili gerçeğe bir adım daha yaklaştırır. Fatih mektubun kendi babasından kaldığı söyler. Mektup gizemini koruyarak tekrar Fatih'in eline geçer. Yiğit Efe'nin Şirketi tuzağa çekerek yenmesi Hakan'ı çileden çıkarır. Karanlık tarafın ödeşme planları işlemeye başlar. Diğer yandan hobi odasına böcek yerleştiren Aspar, Kırlangıçlar ve Aslanları dinlerken suçüstü yakalanır. Aspar bu olayın ardından duygusal bir travma yaşar ve hafızası yerine gelir. Ama en sevdiği öğrencilerini kaybetmiştir. Atlas ve Pera, Yiğit Efe'yi yalnızlaştırmak için entrika kurarlar. Kurdukları entrika sonucunda Aslan Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alınır ve devlet yurduna götürülür. Diğer yandan Hakan ajanlarına Fatih'i kaçırma emrini verir. Fatih'e ulaşamamak Yiğit Efe ve takım arkadaşlarını endişelendirir. Onu her yerde ararlar ama bir türlü ulaşamazlar. Hakan'ın Fatih'i nerede sakladığı meçhuldür.

18:00 - 19:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:00 - 21:00

İsviçre - Türkiye

İsviçre ile Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geliyor.

21:00 - 00:15

Teşkilat

Altay nihayet annesini görebilmiştir ama hem onu hem de annesini zor anlar beklemektedir. Rutkay, Altay'ı annesiyle tehdit etmeyi sürdürürken Altay kritik bir kararın eşiğine gelir. Cevher'in Korkut'a Teşkilat ile bağlarının koptuğunu söylediğini Dizdar duyar. Korkut yeni bir yola adım atarken düşman onu hazırlıksız yakalamak için harekete geçer. Altay ve Hilal operasyonu sürdürmek zorundadır ancak bu süreç Altay için hiç kolay olmayacaktır. Babasının bıraktığı ipucunun izini süren Altay ve Teşkilat, yeni bir gerçekle daha karşı karşıya kalacaktır.

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00

Arka Sokaklar

Tunç vurulmasının ardından tedaviye alınır. Artık eskisi gibi yürüyemeyecektir. Bu arada psikopat seri katil, Kartal emniyeti peşine takar. Hayattan öcünü almaya çalışmaktadır. Eski kurt Adem Ağa, mafya dünyasında sözü geçen bir şahsiyettir. Cevherle uyuşturucu işinde ortaklık yapmaya başlayacaktır. Cevher dosyasının bir türlü kapanamaması gözleri Ali'ye yöneltir. Ona göre Cevher'i tuzaklamanın başka bir yolu vardır.

03:00 - 04:30

Siyah Beyaz Aşk

Ferhat babası kadar sevdiği Namık’ın bilgisayarının çalındığını öğrenir. Bilgisayarın içindeki belgelerin ortaya çıkması Namık’ın yıllardır hazırlandığı belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesi ve hapse girmesi demektir. Ferhat bilgisayarı çalan Adem’i yakalar ve tam konuşturacakken Adem vurulur. Ferhat’ın bilgisayarı bulabilmesi için Adem’i yaşatması gerekmektedir. Genel cerrah olan Aslı, bir doktor arkadaşına yardım amacıyla onun yerine göreve gider ve kendini Ferhatların çiftliğinde bulur. Vurulmuş adamı ameliyat etmek zorundadır. Kanunsuz bir olaya karışmak istemeyen Aslı, Ferhat’ın oyununa gelip ameliyatı yapar. Aslı adamın hayatını kurtarıp çiftlikten elini kolunu salla sallaya çıkabileceğini düşünmektedir. Oysa olaylar hiç de planladığı gibi gelişmez.

04:30 - 05:20

Müzik Arası

Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.

05:20 - 07:00

Üç Kız Kardeş

Türkan, Dönüş ve Derya... Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Pazar

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 13:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

Renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık oluyor. Yaşam alanlarını çok merak ettiğimiz magazin dünyasının en sevilen isimlerinin evdeki yaşantılarına, mutfaklarına, salonlarına, giyinme odalarına konuk olmaya hazır mısınız?

13:45 - 14:45

Arda ile Omuz Omuza

Ünlü isimler, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarının gözler önüne seriyor.

14:45 - 19:00

Güller ve Günahlar

Serhat, Kader'in babasının kim olduğunu öğrenmiş, onunla yüzleşmek için harekete geçer. Berrak, sıranın kendisine geleceğini biliyordur ve Serhat'ın öfkesinden kurtulmak için bir plan yapar. Serhat, kızlarına tüm gerçeği anlatmaya hazırlanırken Berrak yepyeni bir planla eve geri döner.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 02:00

Cengiz Han Destanı

Oscar adaylığı bulunan film, genç Temuçin'in savaşarak esaretten kurtuluşunu ve dünyanın yarısını ele geçiren uçsuz bucaksız Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han unvanına sahip oluşunu konu alıyor.

NOW Yayın Akışı

00:00 - 02:45

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

02:45 - 05:00

Sakıncalı

Çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesi anlatılıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor.

05:00 - 06:15

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

06:15 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 11:15

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 13:00

Benden Söylemesi

Benden Söylemesi, gündelik hayata dair yeni, güncel ve ilginç, hayatın içinde ne varsa izleyiciye sunuyor. Beslenme tüyolarından, güzellik haberlerine, magazin, kültür sanat ve televizyon dünyasından haberlere kadar geniş bir yelpazede konular işleniyor. Hiç düşmeyen temposuyla “Benden Söylemesi” izleyiciye kimi zaman uzman ve ünlü konuklarıyla, kimi zamansa ilginç VTR’leriyle dolu dolu bir 45 dakika vaat ediyor. Bilinmeyen yönleriyle ve farklı yüzleriyle bir sanatçı, bir haberci veya başarılı bir iş insanının hiç bilinmeyen bir yeteneği de “Benden Söylemesi” programında yer alıyor.

13:00 - 16:00

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

16:00 - 19:00

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00

Sahtekarlar

Asya ve Ertan, Eyüp'ün kurduğu kanlı planın ortasında kalmışlardır. Bir yanda celladına götürülen Taha Diğer yanda canhıraş, onu kurtarmak peşinde Ertan Asya tüm yaşananların sorumluluğunu omzunda hissetmektedir. Fakat Eyüp'e yalvarmaktan başka elinden gelen bir şey yoktur. Tüm bu fırtınada Ertan'ın Eyüp'e söyleyeceği bir cümle, belki de kaderlerinin yönünü değiştirecek tek ışık olabilir.

SHOW TV Yayın Akışı

02:30 - 03:45

Çiçek Abbas

Minübüs şoförü Şakir’in yanında muavin olan Çiçek Abbas’ın hayali minibüsçü olmaktır. Bencil patronu Şakir’in evlenmek istediği kıza aşık olur. Abbas hurda bir münibüs alır ve patronuna rakip olur. Bunu hazmedemeyen Şakir Abbas’ın arabasına zarar verir ve onu zor duruma düşürür. Abbas nikah günü sevdiği kızı nikah masasından kaçırır.

03:45 - 06:00

Selvi Boylum Al Yazmalım

Birbirlerine aşık olan İlyas ve Asya'nın arasındaki muhteşem aşkın sonu felaketle sonuçlanır. İlyas, Asya'yı aldatmıştır. Destansı aşk beklenmedik şekilde sona ermiştir. Hayattaki en büyük tutkusu kamyonu olan İlyas'ın geçimsiz tavırlarının üzerine bu ihanet de eklendiğinde Asya evini terk eder. Oğlu Samet'le kimsesiz kalan Asya, türlü zorluklar sonrasında Cemşit isimli bir adamla tanışır. İyilik timsali olan Cemşit çaresiz kadın ve oğluna evinin kapılarını açar, kendi ailesiymiş gibi yakın davranır. Yıllarca bu şekilde yaşayan Cemşit ve Asya artık bir aile olmuştur ve Samet Cemşit'e baba demektedir. Her şey yolunda giderken bir gün İlyas çıkagelir.

06:00 - 08:00

Yeni Gelin

Biri Madrid'te ve Milano'da büyümüş İspanyol güzeli Bella; diğeri Çukurova'nın bağrında, aşiret içinde yoğrulmuş Hazar Ağa... İki ayrı dünyanın insanı olsalar da aşklarına engel olamayıp evlenirler ve Çukurova'nın, Bozok Aşireti’nin yolunu tutarlar. Artık Bella, Bozok Aşireti’nin yeni gelinidir. Fakat bu durum, başta kayın valide Asiye olmak üzere, tüm konak halkını rahatsız eder ve o an hepsi ant içer. Bu yeni gelin, bu konakta barınamayacak ve geldiği gibi gidecektir. Fakat Bella, telli duvaklı gelin olmuş, girdiği tüm sınavlardan başarıyla geçmiştir. Bella'nın gelişiyle hayalleri alt üst olan yalnızca Bozok Aşireti değildir. Bella'nın gelişi, başka bir düşman cephesi daha açmıştır. Ve bu cephenin kazanmak için yapmayacağı şey yoktur. Düşman Duran aşireti, öyle bir şey yapar ki, bundan sonra kimse hayatına eskisi gibi devam edemeyecektir.

08:00 - 10:00

Züğürt Ağa

Haraptar adlı köyün ağası, yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey bir anda tersine döner. Köylüler ağanın ambarındaki ürünleri satıp, İstanbul'a göç ederler. Bir süre sonra Ağa da topraklarını satıp İstanbul'a yerleşir. Yanında ise annesi, karısı, çocukları ve ölen babasının ikinci eşi Kiraz dışında kimse yoktur. Üstelik hayatı boyunca başkalarına hükmeden Ağa için burada yaşama tutunmak oldukça zor olacaktır. İstanbul'da yoksullaşan ve ailesinin geçimini sağlayamayan Züğürt Ağa sonunda eşi tarafından da terkedilir. Ağa'ya destek veren tek kişi ise Kiraz'dır.

10:00 - 13:00

Pazar Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Pazar Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

Köşeyi Dönen Adam

Adem'e Amerika’da ölen amcasından miras kaldığı haberi gelir. Sürekli itilip kakılan Adem’in bütün hayatı bu haberle değişir. Mahalle ve işyerindekiler mirastan pay almanın telaşıyla Adem’in peşinden koşmaya, bir dediğini iki etmemeye başlar. Sevdiği Şükran’la nişanı yapılır. Ancak Amerika’dan gelen miras koca bir sandık içinden çıkan bir eşektir. Duyulan hayal kırıklığı bu kez yerini kuşkulara ve eşeğin kerametli olduğu söylentilerine bırakır. Şimdi iş eşeğin kerametini çözmeye kalmıştır...

15:30 - 18:25

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Bereketli Topraklar

Adana'nın bereketli toprakları, yıllardır süren bir sessiz savaşın gölgesindedir. Bölgenin iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar bir zamanlar kanla çizilen sınırlarını korumak için suskunluğa gömülmüştür. Ancak bu sessizliğin bozulması an meselesidir. Bu düzene karşı dimdik duran Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve toprağın onurunu korumak için mücadele eder. Fakat Adana'ya yeni tayini çıkan idealist savcı Nevin'in gelişiyle birlikte tüm dengeler değişir. Bölgenin kendi yazılı olmayan kurallarından rahatsız olan Nevin, güçlü ailelerin kurduğu çarpık düzeni tehdit eder. Karahanlı cephesinde ise yıllardır bastırılmış bir öfke yeniden uyanır.

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 03:00

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 2

Katniss Everdeen, Panem halkıyla tam donanımlı hazırlandıkları savaş içerisindeyken Başkan Snow ile karşı karşıya gelir. Panem halkının özgürlük mücadelesini kazanmasına yardımcı olmak için Katniss'ın yakın arkadaşları Gale, Finnick, Peeta ve bir grup hayatlarını tehlikeye atarak 13. Bölge'den ayrılırlar. Atıldıkları bu tehlikeli görevin amacı Başkan Snow'a suikast düzenlemektir. Başkan Snow’un aklındaki tek şey Katniss’i yok etmekten başka bir şey değildir. Düşmanlar, tehlikeli tuzaklar ve hayatındaki tercihler, bu mücadelede hiçbir zaman olmadığı kadar zorlu olacaktır. Bu zamana kadar hayatta kalma savaşı veren Katniss, artık geleceğe yön verebileceğini fark eder.

03:00 - 05:00

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 2

05:00 - 07:00

Hanım Köylü

Saklıköy, doğası, atmosferi ve çok güzel kızlarıyla meşhur, doğa harikası bir yerdir. Köyün kızları dünyalar güzelidir. Köyden hiç bir kızı dışarıya vermez Saklıköylüler, eğer köyün dışından biri o bölgeden bir kızla evlenmek isterse mutlaka Hanım Köylü olup, orada yaşamak zorundadır. Sımsıcak, içten bir aşk hikayesini anlatan dizi; Ferit'in ve bir çok bağrı yanık erkeğin Hanım Köylü olmasının eğlenceli, komik hikayesini ekrana getiriyor.

07:00 - 09:00

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

09:00 - 11:00

Hayat Bazen Tatlıdır

Hayat Öğretmen, özel bir lisede edebiyat öğretmenliği yapmakta, kız kardeşi Gözde ise aynı okulda öğrenim görmektedir. Eski bir mafya babası olan Cerrah'ın kardeşi Koray, Gözde'ye takıntılı bir aşk beslemektedir. Yaşanan bir dizi olay sonucu Hayat'ın işine son verilir. Hayat, kız kardeşini Koray'dan uzaklaştırmak için İstanbul'un diğer yakasındaki Gedikpaşa Anadolu Lisesi ile anlaşır. Bu okulda Müdür Şerif Bey'in meslek etiğine uymayan hareketleri ve öğrencilerin haylazlıklarıyla baş etmeye çalışır. Yeni taşındıkları evin çatlak ev sahiplerine rağmen huzur bulmaya çalışan Hayat ile kardeşini mücadele dolu günler beklemektedir.

11:00 - 12:00

Tülin Şahin ile Moda

Kendi tarzınızı nasıl yaratırsınız? Güzel bir cilde ve saça kavuşmak için neler yapmalısınız? Modayı yakından takip etmek için çok para harcamaya gerek var mı? Podyumlardan modayı günlük hayatınıza nasıl adapte edersiniz? Güzel, bakımlı ve şık olmak için basit ve uygulanabilir yöntemler, Tülin Şahin ile Moda'da ekrana geliyor.

12:00 - 14:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe, Türkiye’nin her yerinden gelen başvuruları değerlendiriyor ve evleri yenilemeye devam ediyor. Vahe Kılıçarslan, her hafta, ülkemizin farklı bir iline gidip, şehrin tarihi kültürel özeliklerini, yöresel lezzetlerini tanıtıyor ve o ilde bir ailenin evini baştan aşağı yeniliyor.

14:00 - 15:30

Bir Şansım Olsa

Bir Şansım Olsa'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak bölümünde, Sami Bey, ailesinin dağılmasını engellemek ve kaybettiği kızına yeniden ulaşmak için çaresizce Aslı Özkaya'dan yardım istiyor. Bir Şansım Olsa, izleyicilere pişmanlıklarla dolu gerçek yaşam hikayeleri sunuyor. Geçmişte aldıkları kararların yanlış olduğunu fark eden ve ikinci bir şans arayan kişilerin hikayeleri ekrana geliyor. Her bölümde, hayatlarındaki pişmanlıklarla yüzleşen bu insanların içsel çatışmalarına, umutlarına ve hayal kırıklıklarına yer veriliyor.

15:30 - 19:00

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Çarpıntı

Meryem'in ölümünün ardından Alkan Konağı yasa boğulmuştur. Aslı, hem bu kaybın ağırlığıyla hem de Serkan'la yaptığı gizli anlaşmanın sonuçlarıyla baş etmeye çalışır. Serkan, anne ve babasının boşanmasının da etkisiyle iyice kontrolden çıkar; Aslı'yı sağlık raporu ve nikâh için sıkıştırarak onu geri dönüşü zor bir yola sürükler. Aslı, Serkan'dan Aras'ı uzak tutmak için Figen'den yardım ister. Figen ise Dubai'deki şube açılışını bahane ederek Aras'ı birkaç günlüğüne şehirden göndermeye çalışır. Aslı, Aras'ın hayatını tehlikeye atmamak için kendi duygularıyla büyük bir savaş vermektedir. Öte yandan, Aras ve Aslı'nın yerini Halit'e verenin Reyhan olduğunu öğrenen Hülya, bu bilgiyi güçlü bir koza dönüştürür. Aslı'nın da gerçeği öğrendikten sonra Reyhan'la arasındaki bağda geri dönülmez bir kırılma yaşanır. Aslı, Reyhan'ı bencillikle suçlayarak artık onunla yaşamak istemediğini söyler; evi terk eder ve annesi Hülya'nın evine geri döner. Reyhan'ın çöküşü, Hülya'nın zafer hissi ve Serkan'la yaklaşan nikâh ihtimali; hem Alkanlar hem de Hülya cephesi için çok daha büyük bir krizin kapısını aralar.

ATV Yayın Akışı

01:50 - 04:30

Gözleri KaraDeniz

Azil annesiyle ilgili gerçeği öğrenince yıkılır ve düğüne gelmeyerek Güneş'i yalnız bırakır. Güneş, hiçbir açıklama olmadan terk edilmenin şokunu yaşar ve kendini suçlamaya başlar. Azil mezarlıkta geçmişiyle hesaplaşırken, Güneş otelde ilişkilerine dair tüm inancını kaybeder. İkisi de birbirini unutamaz ama konuşacak gücü bulamaz. Güneş, Rize'den gitmeye karar verirken Azil hayatında ilk kez ne yapacağını bilemez halde kalır. Sabah olduğunda yollarının kesişip kesişmeyeceği belirsizliğini korur.

04:30 - 06:00

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

06:00 - 07:30

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 11:20

Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam dini ile ilgili merak edilen her şeyi ayet ve hadisler ışığında açıklıyor. Hatipoğlu, dinle ilgili çok önemli bilgiler sunuyor. Programın bu haftaki konuları şöyle: Yüce Allah'ın isimleri nasıl ve ne zaman okunmalı? Şifa için okunması tavsiye edilen esmalar hangileridir? Yüce Allah'ın esmaları belli bir sayı ile mi okunmalı?

11:20 - 14:45

Kuruluş Orhan

Tüm beylerle birlikte biat edip Orhan Bey'in elini öpen Şahinşah Bey, komutanlıktan alınmasını hazmedemez ve içine bir öfke düşer. Orhan Bey'e mani olmak için Şahinşah Bey neler yapacak? Emaneti sağlamlaştırmak isteyen Orhan Bey ise gözünü Yarhisar'a diker. Abdurrahman ve Kanturalı'yla birlikte Yarhisar'ı geri almak, şehitlerin hesabını kapatmak için bir plan yapar. Orhan Bey, posttaki ilk sınavını başarıyla verebilecek mi?

14:45 - 16:20

Yok Artık 2

İlki bir takside geçen serinin 2. filmi bir berber dükkanını temel alıyor. Berber Adnan mahallenin dedikodu kazanıdır. Mahalledeki müşterileri hakkında her şeyi bilmektedir. Adnan, işten kovulacağını öğrenince işine dört kolla sarılan Aykut'un, kızının sosyal medya hesaplarının üzerinden internet fenomeni olmak için uğraşan İzzet'in, plaza hayatını terk ederek köye yerleşen Merve'nin ve kız istemeye gittikleri köyde başına gelmeyen kalmayan Meriç'in birbirinden eğlenceli hikayelerini seyircilerle buluşturuyor.

16:20 - 19:00

Hızlı ve Öfkeli 9

Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 04:00

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

04:00 - 05:15

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

05:15 - 06:30

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

06:30 - 08:00

Dizi

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 17:30

Gazete Magazin Yaz

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

17:30 - 20:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.