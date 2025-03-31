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30 Mart Pazar Survivor'da kim elendi? Survivor'da Yiğit Poyraz'ın sakatlanması korkuttu

30 Mart Pazar Survivor'da elenen isim belli olurken Yiğit Poyraz da dokunulmazlık oyununda sakatlandı. Yiğit Poyraz'ın o anları sosyal medyada gündem oldu ve sevenlerini korkuttu. Yarışmacının sağlık durumu da merak edildi.

30 Mart Pazar Survivor'da kim elendi? Survivor'da Yiğit Poyraz'ın sakatlanması korkuttu
Kubra Akalın

Survivor 30 Mart akşamında heyecanlı anlar yaşandı ve elenen isim de belli oldu. Survivor tüm hızıyla devam ederken 30 Mart Pazar akşamı oynanan düello oyunu sonrası kazanan Asena Demirbağ oldu. Tuğba Yeni mağlubiyetin ardından adaya veda etti.

Eleme heyecanının hemen ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için All Star ve Gönüllüler takımı parkurda karşı karşıya geldi. Survivor All Star 2025'te bu hafta eleme erkek yarışmacılar arasından yapılacak. All Star ve Gönüllüler takımı kritik dokunulmazlık oyunu için parkurda kıyasıya mücadele etti.

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SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kıran kırana geçen haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazandı. Survivor'da ilk eleme adayı All Star takımından Sedat Kapurtu oldu.

YİĞİT POYRAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yarışmanın başarılı isimlerinden Yiğit Poyraz, dokunulmazlık oyunu oynanırken sakatlık yaşadı.

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''Belime bir şey oldu'' diye bağıran Yiğit Poyraz takım arkadaşlarını korkuttu. Poyraz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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survivor
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