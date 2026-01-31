31 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

31 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Vefa Sultan
- 02:30 - 05:05 Kara Ağaç Destanı
- 05:05 - 05:40 Seksenler
- 05:40 - 06:25 Yedi Numara
- 06:25 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
- 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:15 Hayallerinin Peşinde
- 11:15 - 14:30 Cennetin Çocukları
- 14:30 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:55 Gönül Dağı
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 İnci Taneleri
- 02:45 - 04:30 Poyraz Karayel
- 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:15 İnci Taneleri
- 16:15 - 19:00 Eşref Rüya
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Veliaht
- 02:45 - 04:45 Rüya Gibi
- 04:45 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
- 08:00 - 10:00 Kezban Paris'te
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 15:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
- 15:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
- 01:30 - 03:30 Aramızda Kalsın
- 03:30 - 05:30 Kaderimin Oyunu
- 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
- 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 11:00 - 14:00 Sahipsizler
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:30 Deli Dumrul
- 00:00 - 02:30 Sahipsizler
ATV Yayın Akışı
- 01:30 - 03:30 Aşk Sana Benzer
- 03:30 - 05:30 Bir Gece Masalı
- 05:30 - 07:30 Aldatmak
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 13:10 Kuruluş Orhan
- 13:10 - 15:15 Sümela'nın Şifresi 3:...
- 15:15 - 19:00 A.B.İ.
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 21:50 Savaşçı Prenses
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
- 06:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
- 16:30 - 20:00 Survivor Panorama
