31 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Öznur Yaslı İkier

31 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Vefa Sultan
  • 02:30 - 05:05 Kara Ağaç Destanı
  • 05:05 - 05:40 Seksenler
  • 05:40 - 06:25 Yedi Numara
  • 06:25 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
  • 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 - 11:15 Hayallerinin Peşinde
  • 11:15 - 14:30 Cennetin Çocukları
  • 14:30 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 İnci Taneleri
  • 02:45 - 04:30 Poyraz Karayel
  • 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:15 İnci Taneleri
  • 16:15 - 19:00 Eşref Rüya
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Veliaht
  • 02:45 - 04:45 Rüya Gibi
  • 04:45 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
  • 08:00 - 10:00 Kezban Paris'te
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 15:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
  • 15:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:30 Aramızda Kalsın
  • 03:30 - 05:30 Kaderimin Oyunu
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 14:00 Sahipsizler
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Deli Dumrul
  • 00:00 - 02:30 Sahipsizler

ATV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:30 Aşk Sana Benzer
  • 03:30 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 07:30 Aldatmak
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:10 Kuruluş Orhan
  • 13:10 - 15:15 Sümela'nın Şifresi 3:...
  • 15:15 - 19:00 A.B.İ.
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 21:50 Savaşçı Prenses

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
  • 06:00 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

