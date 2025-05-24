37 kiloya düşünce cezaevinden tahliye edilmişti! Nihal Candan'ın son haline yorum yağdı! 'Eski haline dön lütfen'

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilince Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başlamıştı.

Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu ve Candan 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti.

Nihal Candan şimdi de son haliyle gündem oldu. Tahliyesinin ardından zayıflamaya devam eden Candan'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

YORUM YAĞDI

Candan'ın peş peşe ayınladığı karelere sosyal medyada; 'geçmiş olsun', 'çok kötü bir an önce toparlanmalısın', 'eski haline dön lütfen', 'çok zayıfsın' gibi yorumlar yapıldı.