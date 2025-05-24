MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

37 kiloya düşünce cezaevinden tahliye edilmişti! Nihal Candan'ın son haline yorum yağdı! 'Eski haline dön lütfen'

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti. Nihal Candan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Görenler inanamadı.

37 kiloya düşünce cezaevinden tahliye edilmişti! Nihal Candan'ın son haline yorum yağdı! 'Eski haline dön lütfen'
Öznur Yaslı İkier

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilince Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başlamıştı.

Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu ve Candan 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti.

nihal 0

Nihal Candan şimdi de son haliyle gündem oldu. Tahliyesinin ardından zayıflamaya devam eden Candan'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

nihal 1

YORUM YAĞDI

Candan'ın peş peşe ayınladığı karelere sosyal medyada; 'geçmiş olsun', 'çok kötü bir an önce toparlanmalısın', 'eski haline dön lütfen', 'çok zayıfsın' gibi yorumlar yapıldı.

NİHAL 3

nihal 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilçam oyuncusu evinde öldürülmüştü! Görgü tanığı anlattı...Yeşilçam oyuncusu evinde öldürülmüştü! Görgü tanığı anlattı...
Yavuz Bingöl'den Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler! 'Büyük oyun bozuldu' Yavuz Bingöl'den Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler! 'Büyük oyun bozuldu'

Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan Bahar Candan Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Yeşilçam oyuncusu evinde öldürülmüştü! Görgü tanığı anlattı...

Yeşilçam oyuncusu evinde öldürülmüştü! Görgü tanığı anlattı...

'KAAN' için o ülkeler kapıda bekliyorlar! Türkiye'nin hamlesi dengeleri değiştirir mi?

'KAAN' için o ülkeler kapıda bekliyorlar! Türkiye'nin hamlesi dengeleri değiştirir mi?

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

37 kiloya düşünce cezaevinden tahliye edilmişti! Son haline yorum yağdı

37 kiloya düşünce cezaevinden tahliye edilmişti! Son haline yorum yağdı

Şırnak'ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı!

Şırnak'ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.