4 Ekim (dün akşam) MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim şefleri de üzdü

MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim 2025 tarihindeki eleme gecesi büyük bir heyecanla takip edildi. Eleme potasında yer alan isimler arasında Deniz, Furkan, Mert, Murat Can, Onur, Çağatay ve Sezer vardı. İşte MasterChef Türkiye'de elenen isim...

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda heyecan dorukta! 4 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan eleme bölümünde bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. İşte detaylar...

MasterChef Türkiye 2025 sezonu, birbirinden yetenekli yarışmacıları ve sürpriz dolu anlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 4 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde, eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları olan Deniz, Furkan, Mert, Murat Can, Onur, Çağatay ve Sezer, yarışmada kalmak için tüm hünerlerini sergilediler.

Yarışmacılar, jüri üyelerinin belirlediği temaya uygun yemekler yaparak, hem teknik becerilerini hem de yaratıcılıklarını göstermeye çalıştılar. Zaman zaman gergin anların yaşandığı gecede, yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya rekabet ettiler. Özellikle yaratıcılık etabında bazı yarışmacıların risk alarak farklı lezzetler denemesi, jüri üyelerini şaşırttı.

MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim 2025 tarihindeki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.

ŞEFLERİ ÜZEN VEDA

Mehmet Şef, Deniz'e "Elin lezzetli ama bugün verdiğimiz tabakta sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Aklımızda kalacak bir arkadaşımızsın. Seni sevdik" dedi.

Geldiği ilk hafta yarışmaya veda eden Deniz, gözyaşlarına boğuldu.

"Gordon" lakaplı Deniz, "Şampiyon sonuncu oldu. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Somer Şef ise "Bu senin için bir tökezleme olabilir. Her veda erkendir ama seninki biraz daha erken oldu" sözleriyle Deniz'e veda ederken Danilo Zanna da "Pırlanta gibisin" dedi.

