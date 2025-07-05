4 haftada 14 kilo vermişti! Doğuş yeni imajıyla herkesi şaşırttı

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş son dönemde yaşadığı sağlık sorunu ile adından söz ettirmişti.

Böbreğinde kist çıktığı ve acil ameliyata alınması gerektiği haberleri çıkan Doğuş apar topar ülkeye dönmüştü.

Son olarak verdiği kilolarla da dikkat çeken Doğuş 4 haftada tam tamına 14 kilo vermişti. Ünlü isim şimdi de yeni imajıyla şaşırttı.

Son sahnesinden görüntüler paylaşılan Doğuş'un saçlarını uzattığı ve rasta yaptırdığı görüldü. Ünlü ismin rastalı hali pek beğenilmezken sosyal medyada peruk olabileceğine dair yorumlar yapıldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'Olmamış ama olsun', 'Tuhaf olmuş', 'Kesin peruk takmıştır, 'Yakışmış', 'Değişiklik bazen gerekiyor' gibi yorumlar yapıldı.