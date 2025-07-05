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4 haftada 14 kilo vermişti! Doğuş yeni imajıyla herkesi şaşırttı

"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi hit olmuş şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Doğuş 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü isim son olarak verdiği kilolarla gündemdeydi. Ünlü isim şimdi de yeni imajıyla herkesi şaşırttı.

4 haftada 14 kilo vermişti! Doğuş yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş son dönemde yaşadığı sağlık sorunu ile adından söz ettirmişti.

Böbreğinde kist çıktığı ve acil ameliyata alınması gerektiği haberleri çıkan Doğuş apar topar ülkeye dönmüştü.

4 haftada 14 kilo vermişti! Doğuş yeni imajıyla herkesi şaşırttı 1

Son olarak verdiği kilolarla da dikkat çeken Doğuş 4 haftada tam tamına 14 kilo vermişti. Ünlü isim şimdi de yeni imajıyla şaşırttı.

4 haftada 14 kilo vermişti! Doğuş yeni imajıyla herkesi şaşırttı 2

Son sahnesinden görüntüler paylaşılan Doğuş'un saçlarını uzattığı ve rasta yaptırdığı görüldü. Ünlü ismin rastalı hali pek beğenilmezken sosyal medyada peruk olabileceğine dair yorumlar yapıldı.

4 haftada 14 kilo vermişti! Doğuş yeni imajıyla herkesi şaşırttı 3

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'Olmamış ama olsun', 'Tuhaf olmuş', 'Kesin peruk takmıştır, 'Yakışmış', 'Değişiklik bazen gerekiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğuş
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