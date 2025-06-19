4 isim birden veda edecek! Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 103. bölümle sezon finali yaptı.
Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizide yeni sezonda bazı isimlerin yer almayacağı ortaya çıkmıştı.
Kızılcık Şerbeti'ne hangi isimlerin veda edeceği merak edilirken şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar dizisinde muhteşem bir oyunculuk sergileyen Erkan Avcı fenomen diziyle anlaştı.
Erkan Avcı’nın ilk gelen bilgilere göre; dizide Servet Pandur'un hayat verdiği Asude karakterinin sezon finalinde telefonda konuştuğu, ancak yüzü görünmeyen kardeşi Ayhan’ın oğlu olacağı yönünde.
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