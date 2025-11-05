4 Kasım Salı akşamı ne izlendi? Diziler sınıfta kaldı

Televizyon dünyasında reyting yarışı hız kesmeden devam ediyor. Dün gece yayınlanan programlar, izleyicilerin ilgi alanlarını tekrar gözler önüne serdi. En dikkat çeken programlar ve aldıkları reytingler şöyle sıralanıyor.

Esra Erol, ATV ekranlarında gündüz kuşağının vazgeçilmezlerinden biri. İzleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Gelen konuklar ve işlenilen konular yüksek reyting kazandırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV'nin sabah kuşağında en çok izlenen programlardan biri. Gerçek hayat hikayeleri sunuluyor. Bu durum izleyicilerin takdirini kazanmaya devam ediyor.

Kıskanmak dizisi, akşam saatlerinde yayınlandı. İzleyicilerden yoğun ilgi gördü. Heyecan dolu sahneleriyle reyting sıralamasında önemli bir yer edindi.

Gözleri Karadeniz dizisi, izleyicilerin gönlünü fethediyor. Romantik ve dramatik sahneleri dikkat çekiyor. Bu başarı, yüksek reytingle taçlandı.

Mehmed Fatihler Sultanı dizisi tarihi konulara duyulan ilgiyi yansıtıyor. Dram ve tarih unsurlarını bir araya getiriyor. İzleyicilerden tam not aldı.

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, ana haber bültenleri arasında öne çıktı. Güncel olayları izleyicilere aktarmada başarılı oldu.

ATV Ana Haber, gün içinde olan gelişmeleri izleyicilere aktararak ilgi çekmeyi başardı.

Show Ana Haber, güncel olayları değerlendiriyor. İzleyicilere farklı bakış açısı sunuyor.

BAHAR DİZİSİ REYTİNGLERİ

Bahar adlı dizi, izleyici kitlesini ekran başında topluyor. Dizi severler tarafından merakla takip ediliyor.

Kıskanmak dizisinin özet bölümü, ana hikayenin özünü sundu. Bu belgesel büyük ilgi gördü.

Dün geceki televizyon reyting verileri, izleyicilerin hangi programlarla ilgilendiğini gösteriyor. Reyting sıralaması, televizyon kanallarının içeriğini nasıl şekillendireceğine dair ipuçları içeriyor. İzleyicilerin tercihleri, yapımcıların gelecekteki projelerine etki edebilir.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ESRA EROL'DA ATV 16:21:43 18:46:06 2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:12 12:59:59 3 KISKANMAK NOW 20:55:13 24:01:14 4 GOZLERI KARADENIZ ATV 21:00:16 24:16:13 5 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:57:50 23:55:14 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:32 7 BAHAR SHOW TV 20:43:01 23:52:20 8 ATV ANA HABER ATV 19:00:11 19:52:25 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:26 19:59:52 10 KISKANMAK (OZET) NOW 19:59:42 20:55:08

Kaynak: TİAK