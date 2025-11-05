MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

4 Kasım Salı akşamı ne izlendi? Diziler sınıfta kaldı

4 Kasım Salı akşamı ekranlarda büyük bir rekabet yaşandı ancak diziler beklenen performansı gösteremedi. Reyting sonuçları izleyicileri şaşırttı!

4 Kasım Salı akşamı ne izlendi? Diziler sınıfta kaldı

Televizyon dünyasında reyting yarışı hız kesmeden devam ediyor. Dün gece yayınlanan programlar, izleyicilerin ilgi alanlarını tekrar gözler önüne serdi. En dikkat çeken programlar ve aldıkları reytingler şöyle sıralanıyor.

Esra Erol, ATV ekranlarında gündüz kuşağının vazgeçilmezlerinden biri. İzleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Gelen konuklar ve işlenilen konular yüksek reyting kazandırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV'nin sabah kuşağında en çok izlenen programlardan biri. Gerçek hayat hikayeleri sunuluyor. Bu durum izleyicilerin takdirini kazanmaya devam ediyor.

Kıskanmak dizisi, akşam saatlerinde yayınlandı. İzleyicilerden yoğun ilgi gördü. Heyecan dolu sahneleriyle reyting sıralamasında önemli bir yer edindi.

Gözleri Karadeniz dizisi, izleyicilerin gönlünü fethediyor. Romantik ve dramatik sahneleri dikkat çekiyor. Bu başarı, yüksek reytingle taçlandı.

Mehmed Fatihler Sultanı dizisi tarihi konulara duyulan ilgiyi yansıtıyor. Dram ve tarih unsurlarını bir araya getiriyor. İzleyicilerden tam not aldı.

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, ana haber bültenleri arasında öne çıktı. Güncel olayları izleyicilere aktarmada başarılı oldu.

ATV Ana Haber, gün içinde olan gelişmeleri izleyicilere aktararak ilgi çekmeyi başardı.

Show Ana Haber, güncel olayları değerlendiriyor. İzleyicilere farklı bakış açısı sunuyor.

BAHAR DİZİSİ REYTİNGLERİ

Bahar adlı dizi, izleyici kitlesini ekran başında topluyor. Dizi severler tarafından merakla takip ediliyor.

4 Kasım Salı akşamı ne izlendi? Diziler sınıfta kaldı 1

Kıskanmak dizisinin özet bölümü, ana hikayenin özünü sundu. Bu belgesel büyük ilgi gördü.

Dün geceki televizyon reyting verileri, izleyicilerin hangi programlarla ilgilendiğini gösteriyor. Reyting sıralaması, televizyon kanallarının içeriğini nasıl şekillendireceğine dair ipuçları içeriyor. İzleyicilerin tercihleri, yapımcıların gelecekteki projelerine etki edebilir.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 ESRA EROL'DA ATV 16:21:43 18:46:06
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:12 12:59:59
3 KISKANMAK NOW 20:55:13 24:01:14
4 GOZLERI KARADENIZ ATV 21:00:16 24:16:13
5 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:57:50 23:55:14
6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:32
7 BAHAR SHOW TV 20:43:01 23:52:20
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:11 19:52:25
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:26 19:59:52
10 KISKANMAK (OZET) NOW 19:59:42 20:55:08

Kaynak: TİAK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık onun için devreye girmişti! Son görüntüsü tepki çektiBakanlık onun için devreye girmişti! Son görüntüsü tepki çekti
Cinsiyet değiştirdi, babası yardım etmiyor! Pozları dikkat çektiCinsiyet değiştirdi, babası yardım etmiyor! Pozları dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.