MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

4 Nisan Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 4 Nisan 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

Öznur Yaslı İkier

4 Nisan 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Cennetin Çocukları
  • 02:30 - 05:20 Benim Adım Melek
  • 05:20 - 06:00 Yedi Numara
  • 06:00 - 08:40 Beni Böyle Sev
  • 08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
  • 11:40 - 12:00 Yaşam Başka Yerde
  • 12:00 - 14:50 Cennetin Çocukları
  • 14:50 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Eşref Rüya
  • 02:30 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:15 Arka Sokaklar
  • 16:15 - 19:00 Eşref Rüya
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:00 Öldür Beni Sevgilim
  • 03:00 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 08:00 Sandık Kokusu
  • 08:00 - 10:00 Keloğlan Aramızda
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 14:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
  • 14:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:30 Sefirin Kızı
  • 04:30 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 07:45 Sefirin Kızı
  • 07:45 - 09:00 Çirkin
  • 09:00 - 10:45 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 10:45 - 14:00 Sevdiğim Sensin
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Çirkin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 23:15 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

  • 01:40 - 03:15 Çakallarla Dans 3:...
  • 03:15 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
  • 05:30 - 07:30 Aile Saadeti
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 12:20 Görevimiz Tatil
  • 12:20 - 16:10 A.B.İ.
  • 16:10 - 19:00 Gölge Avı
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 Bergen

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 19:00 Survivor Panorama
  • 19:00 - 20:00 Survivor 2026 Ünlüler -...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gupse Özay imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündüGupse Özay imaj değiştirdi! Sosyal medya ikiye bölündü
Kötü günler geride kaldı! Bornozunu çıkarıp poz verdiKötü günler geride kaldı! Bornozunu çıkarıp poz verdi

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

ABD'nin İran'daki 'pilot kurtarma' operasyonuyla ilgili çarpıcı iddialar

ABD'nin İran'daki 'pilot kurtarma' operasyonuyla ilgili çarpıcı iddialar

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Altında yeni haftada yeni tablo: Uzman isimden kritik uyarı

Altında yeni haftada yeni tablo: Uzman isimden kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.