4 Nisan Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

4 Nisan 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Cennetin Çocukları

02:30 - 05:20 Benim Adım Melek

05:20 - 06:00 Yedi Numara

06:00 - 08:40 Beni Böyle Sev

08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde

11:40 - 12:00 Yaşam Başka Yerde

12:00 - 14:50 Cennetin Çocukları

14:50 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Eşref Rüya

02:30 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Zalim İstanbul

07:00 - 08:30 Küçük Ağa

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:15 Arka Sokaklar

16:15 - 19:00 Eşref Rüya

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:00 Öldür Beni Sevgilim

03:00 - 05:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 - 08:00 Sandık Kokusu

08:00 - 10:00 Keloğlan Aramızda

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 14:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar

14:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

02:00 - 04:30 Sefirin Kızı

04:30 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 07:45 Sefirin Kızı

07:45 - 09:00 Çirkin

09:00 - 10:45 Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 - 14:00 Sevdiğim Sensin

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Çirkin

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:15 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

01:40 - 03:15 Çakallarla Dans 3:...

03:15 - 05:30 Gözleri KaraDeniz

05:30 - 07:30 Aile Saadeti

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 12:20 Görevimiz Tatil

12:20 - 16:10 A.B.İ.

16:10 - 19:00 Gölge Avı

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Bergen

TV8 Yayın Akışı