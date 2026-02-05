MAGAZİN

4 Şubat akşamı reytingleri: En çok ne izlendi? Eşref Rüya mı Yeraltı mı?

4 Şubat akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı kızıştı. Aynı saatlerde yayınlanan Eşref Rüya ile Yeraltı, Total, AB ve ABC1 gruplarında izleyicinin tercihi olmak için karşı karşıya geldi. Peki 4 Şubat reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? Eşref Rüya mı zirveye çıktı, yoksa Yeraltı mı birinci oldu?

Dün akşam televizyon dünyasında heyecan dolu bir yarış yaşandı. Reyting sıralaması, izleyicilerin hangi programları tercih ettiğini gösterdi. En yüksek reytingi "Eşref Rüya" dizisi elde etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan bu dizi, izleyicileri ekran başına kilitledi.

İkinci sırayı "Yeraltı" aldı. NOW kanalında yayınlanan dizi, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekti. İzleyicilerinin beğenisini topladı. Reyting yarışı bu iki yapım arasında sıkı bir mücadeleyle devam etti.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ise ATV'de 10:00-12:59 saatleri arasında yayınlandı. Gündüz kuşağında önemli bir izleyici kitlesi elde etti.

"Esra Erol'da" programı, ATV’de akşam saatlerinde izleyicilerle buluştu. Önemli bir izlenme oranı elde etti. Ardından "Eşref Rüya (Özet)" bölümü, Kanal D'de yayınlandı. İzleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı ve beşinci sıraya yerleşti.

"Sahipsizler" ise Star TV’de akşam saatlerinde yayımlandı. İzleyicilere önemli bir öğüt sunan senaryosuyla altıncı sırada yer aldı. ATV Ana Haber bülteni, gündemi izleyenlerle buluşturdu. Reytinglerde anlamlı bir konumda yer aldı.

NOW kanalında "Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber" programı, akşam haber saatinde yayımlandı. İzleyicilerin beğenisini topladı. Günün gelişmelerini takip etmek için bu yayını tercih ettiler.

"Kuruluş Orhan" dizisi, ATV ekranlarında yayınlandı. Yüksek bir izleyici kitlesine hitap etti ve reyting sıralamasında son sırada yer aldı. Son olarak, "Yeraltı (Özet)" programı NOW kanalında yayınlandı. Diziye olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Dün akşam reyting yarışında önemli bir rekabet yaşandı. İzleyiciler hangi yapımın öne çıkacağına karar vermekte zorlandı. Televizyon dünyasındaki bu mücadele heyecanla takip ediliyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 ESREF RUYA KANAL D 20:58:27 24:17:07
2 YERALTI NOW 20:58:10 23:50:18
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 12:59:40
4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:19 18:46:06
5 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:47 20:58:16
6 SAHIPSIZLER STAR TV 20:57:44 24:18:07
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:53:13
8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 19:59:46
9 KURULUS ORHAN ATV 21:00:21 24:17:02
10 YERALTI (OZET) NOW 19:59:56 20:58:05

Kaynak: TİAK

Aile dizisi yapamiyorlar.Surekli mafya dizisi cek.Toplumun huzurunu bozdular.90 larda tv yokken huzur vardi.
