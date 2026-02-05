MAGAZİN

Elvin Levinler geçirdiği kalp ameliyatını anlattı! 'Akıllanmadın' mesajları yağıyor

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyada sağlıklı yaşam, beslenme ve kişisel bakım üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Elvin Levinler, bir yıl önce geçirdiği kalp ameliyatına dair merak edilenleri ilk kez anlattı. Levinler, kendisine gelen 'Akıllanmadın' mesajlarına adeta nokta koydu.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Elvin Levinler, özellikle "Alemin Kıralı" dizisinde canlandırdığı Ayben karakteriyle tanınmış ve sonrasında birçok projede yer almıştı.

Şimdilerde ise yoga videoları ve seyahat paylaşımlarıyla sosyal medyada sıkça adından söz ettiren Elvin Levinler bir yıl önce geçirdiği kalp ameliyatına dair açıklamalarda bulundu.

21 Ocak’ta babasını kaybettikten hemen sonra acil bir kalp ameliyatı geçiren ünlü isim, şimdi o dönemi ve kalbindeki ritim bozukluğu sürecini ilk kez anlattı.

"BABAMIN ÖLDÜĞÜ GÜN KALBİMDEN AMELİYAT OLDUM"

Levinler bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı; ''Tam bir sene önce kalbimden bir ameliyat geçirdim. Tam babamın öldüğü gün, tam ameliyat olacağım gün hastaneden apar topar çıktım ve sonra tekrar hastaneye geri döndüm. Geçirdiğim ameliyat bir ablasyon ameliyatıydı. Ablasyon, kalpteki ritim bozukluğunu düzeltmek için yapılan bir işlem; yani kalbin yapısıyla değil, elektrik sistemiyle ilgili.

Ablasyon tedavisinde kan damarlarına, kateter olarak bilinen ince, esnek bir tüp yerleştirilir ve aritmiye neden olan hedefe doğru kalbe yönlendirilir. Buradaki doku ısı (radyofrekans ablasyon), soğuk (kriyoablasyon), lazer veya kimyasal gibi bir dizi farklı teknikle yok edilir.

Elvin Levinler, sözlerine şöyle devam etti; "Benim zaten eskiden beri devam eden bir ritim bozukluğu problemim vardı. Doktorum daha önceki kontrollerimde koşmamamı ve HIIT gibi, yani yüksek nabız aralıklarında dolaşan antrenmanlar yapmamamı önermişti. Babamın rahatsızlığıyla birlikte son iki senede bu ritim bozukluğu o kadar arttı ki, gün içerisinde kalbimin içinde bir kuş çırpınıyor gibi hissediyordum. Yani bam bam bam bam bam bam atıyordu. Zaten dışarıdan cihazlarla baktığımızda da hiçbir şey yapmıyorken kalbimin çok hızlı attığını görmeye başlamıştık. Babamın hastalığıyla birlikte çok fazla üzüntü yaşamam ve deşarj olmama yardımcı olduğu için, normalde de çok spor yapmayı seviyorken o dönemde aşırı spor yaptım. Kahve içmeyi bıraktım ama günde birkaç bardak maça içiyordum; içinde çok yüksek kafein olduğunu bildiğim hâlde. Ve tabii ki böyle bir sistemin içerisinde aşırı zayıfladım, aşırı stresliydim, hormonlarım alt üst oldu, hiçbir şekilde regl olamıyordum. Kalbim sürekli bam bam bam bam atıyordu ama benim için en önemli şey babamla geçirdiğim zaman ve babamın yanımda olmasıydı. Ben zaten iyiyim, sağlıklıyım ve bana bir şey olmaz diye düşünüyordum. Çarpıntım o kadar artmaya başladı ki, gerçekten gece yatarken Bülent "Elvin, yatak sallanıyor gibi" diyordu. Öyle olunca "Bir kontrole gidelim en azından" dedi. Zaten kalbimin geçmişini bilen bir doktordu. Doktor da "Bunu daha fazla ertelemeyelim. Kalpteki o elektrik sistemiyle ilgili olan damarın yakılması işlemi, yani ablasyon… Yüzdeyi doğru anlatamıyor olabilirim; benim anladığım şekliyle anlatıyorum. Normalde holter takılıp takip edilir. Benim durumumda holter takmaya bile gerek yoktu. O esnada çekilen EKG’de bile anlık olarak sürekli görünüyordu. O kadar sık hâle gelmişti. Zamanlama o kadar zor bir ana denk geldi ki… O yüzden benim için zaten çok zor bir dönemdi. Çok şükür ameliyat çok iyi geçti. Sadece her geçirilen operasyondan sonra olduğu gibi bir süre biraz daha dikkat etmem ve kendimi dinlendirmem gerekiyordu. Bu süreç bana inanılmaz büyük bir ders oldu. O dönemden sonra kendime daha iyi bakmaya, hormonlarımı iyileştirmeye ve kalbimi daha çok dinlemeye karar verdim. Daha önce bunu sizinle hiç paylaşmadım. Her şeyi paylaşmak zorunda hissetmiyorum. Ama bugün içimden geldi ve paylaşmak istedim.

'AKILLANMADIN MESAJLARI...'

Elvin Levinler yaşadığı zor günleri anlattığı videosuna 'Kalbimden geçirdiğim operasyonun da üzerinden tam 1 sene geçti.. size daha önce anlatamamıştım, zaten o ocak ayı pek bir şeyleri anlatabilecek durumda değildim sanırım. bu konu bile bambaşka yerlere çekildi, hala matcha içerken “akıllanmadın” gibi mesajlar filan geliyor ama olsun ben olayını aslını sizinle paylaşmak istedim' notunu düştü.

