4 Şubat reyting sonuçları: Kıskanmak mı A.B.İ. mi izlendi?

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği 4 Şubat reyting sonuçları açıklandı. 2026 Salı akşamı yayınlanan dizi, program ve yarışmalar arasındaki rekabet ekran başındaki seyircinin tercihini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle “Kıskanmak mı izlendi, yoksa A.B.İ. mi zirveye yerleşti?” sorusu sosyal medyada gündem olurken, dün en çok izlenen yapımlar reyting listeleriyle netlik kazandı.

Dün akşamki reyting raporuna göre ATV’nin güçlü yapımları öne çıkıyor. Listenin zirvesinde "A.B.İ." programı yer alıyor. ATV, bu içerikle akşam saatlerinde büyük bir izleyici kitlesi topladı. "A.B.İ. (ÖZET)" programı da hemen öncesinde yayınlandı. Bu durum, programa olan ilginin yüksek olduğunu gösteriyor.

Üçüncü sırada yine ATV imzalı "ESRA EROL'DA" bulunuyor. Gündüz kuşağındaki bu program, izleyicilere sıcak hikayeler sunuyor. Dördüncü sırada "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" yer alıyor. Bu program da başarısını sürdürüyor.

Beşinci sırada "KISKANMAK" isimli dizi var. NOW kanalında izleyicileriyle buluşan dizi, drama unsurlarıyla dikkat çekiyor. Ardından gelen "MEHMED FETİHLER SULTANI", TRT 1’de yayınlanıyor. Bu program tarihi anlatımıyla heyecan yaratıyor.

"SELÇUK TEPELI İLE NOW ANA HABER" ise güncel olayları aktarıyor. Bu haber programı, izleyiciler tarafından tercih edilen bir seçenek olmayı sürdürüyor. "SURVIVOR", TV8 kanalında yayınlanıyor. Bu program, mücadeleleri ve eğlencesiyle izleyici sayısını artırıyor.

Son sıralarda ATV’nin “ATV ANA HABER” ve Kanal 7’nin “GELIN” programları bulunuyor. Bu iki program, haber ve dramayı harmanlıyor. İzleyicilerin dikkatini çekmeyi başarsa da listenin üst sıralarındaki yapımların gerisinde kalıyor.

Dün akşamki reyting sonuçları, izleyicilerin hangi tür programlara yöneldiği konusunda ipuçları sunuyor. ATV, özellikle akşam saatlerinde sunduğu programlarla önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 A.B.I. ATV 21:00:04 24:16:57 2 A.B.I. (OZET) ATV 19:59:43 21:00:04 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:08 18:45:02 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:04 12:59:56 5 KISKANMAK NOW 20:58:40 24:18:23 6 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:59:19 24:10:25 7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:49 8 SURVIVOR TV8 20:43:44 24:16:59 9 ATV ANA HABER ATV 18:59:58 19:59:33 10 GELIN KANAL 7 19:36:44 21:19:57

Kaynak: TİAK