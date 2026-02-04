MAGAZİN

Tarık Mengüç'ün oğlu Baran dansıyla sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier

'Şak Şuka' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Tarık Mengüç şimdi de oğlu Baran Mengüç ile dikkat çekti. Baran Mengüç dans performansıyla sosyal medyayı sallarken Hülya Avşar kendini tutamadı.

"Şak Şuka" şarkısıyla hafızalara kazınan dansları ve kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tarık Mengüç şimdi de oğlu Baran ile gündeme geldi.

Tarık Mengüç ün oğlu Baran dansıyla sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar hayran kaldı 1

Baran Mengüç, birkaç yıl önce şarkıcı ve dansçı olarak sektöre adım atmıştı. Edis'le beraber çıkardığı 'Ayyaş' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Baran Mengüç dans performansıyla sosyal medyada tam not aldı.

Tarık Mengüç ün oğlu Baran dansıyla sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar hayran kaldı 2

Sahnesinde müthiş bir dans performansı sergileyen Baran Mengüç'e Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi.

Tarık Mengüç ün oğlu Baran dansıyla sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar hayran kaldı 3

Hülya Avşar, Baran Mengüç'ü "dünyaca ünlü olmaya aday"
olarak değerlendirdi ve "Bu çocuğa bayılıyorum" yorumunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Tarık Mengüç
