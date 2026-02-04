Tarık Mengüç'ün oğlu Baran dansıyla sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar hayran kaldı

"Şak Şuka" şarkısıyla hafızalara kazınan dansları ve kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tarık Mengüç şimdi de oğlu Baran ile gündeme geldi.

Baran Mengüç, birkaç yıl önce şarkıcı ve dansçı olarak sektöre adım atmıştı. Edis'le beraber çıkardığı 'Ayyaş' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Baran Mengüç dans performansıyla sosyal medyada tam not aldı.

Sahnesinde müthiş bir dans performansı sergileyen Baran Mengüç'e Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi.

Hülya Avşar, Baran Mengüç'ü "dünyaca ünlü olmaya aday"

olarak değerlendirdi ve "Bu çocuğa bayılıyorum" yorumunda bulundu.