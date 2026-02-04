İrem Derici’den altın esprisi: Yarım ve çeyrek yetmedi, “Cumhuriyet altını” dedi

Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile mutluluğunu resmiyete taşıdı. Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Derici nişanlandı.

Nişan öncesi muhabirlerle bir araya gelen ünlü çift, samimi açıklamalarda bulundu. Duygularını dile getiren İrem Derici, “Kalbim benden öte, benden ziyade atıyor” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

ALTIN İSTEDİ

Nişanın ertelenme sürecine de değinen Derici, “Çok isteyerek yapılan bir erteleme olmadı. Sabah 6’da şafak operasyonuyla… Almadılar bugün, Allah’ıma bin şükürler olsun” ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

İrem Derici düğüne geleceklere de seslenmeyi ihmal etmedi. İrem Derici şu sıralar artan altın fiyatlarını anımsatarak "Tam Cumhuriyet altını alan gelsin. Yarım, çeyrek kabul etmiyorum. Ekonomi berbat, biliyorsunuz. O yüzden tam Cumhuriyet’ini alan gelsin diyoruz" dedi.