5 Ağustos 2026 reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

Dün akşam televizyon dünyasında büyük bir yarış oldu. En çok konuşulan programlar izleyicileri ekran başına çekti. İzleyici sayılarıyla dikkat çeken yapımlar arasında "Doğanın Kanunu" zirvede yer aldı. Star TV'nin bu ilham verici yapımı, izleyicilerden tam not aldı. En yüksek reytingleri elde etti.

İkinci sırada TV8'in "MasterChef Türkiye" programı var. Bu reality yarışma, izleyicilerin ilgisini çekti. Akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Yarışmanın heyecanı ve sunumu izleyicilerin beğenisini topladı.

Günün önemli gelişmeleri "Now Ana Haber" ile aktarıldı. Bu program, hızlı haber akışıyla izleyicilere ulaştı. Dikkat çekerek başarılı bir reyting aldı.

Star TV'de yayınlanan "Doğanın Kanunu (Özet)" programı, en çok izlenen özetlerden biriydi. Reyting sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti. Ana programın izleyici desteğini devam ettirdi.

ATV'nin "Var mısın Yok musun (TKR)" programı oldukça sürükleyici anlar sundu. Reytinglerde güçlü bir yer elde etti. Programın rekabetçi atmosferi izleyicilerin ilgisini çekti.

Gösterimler arasında öne çıkan bir diğer yapım "Show Ana Haber" oldu. Günün önemli haber başlıklarını izleyicilere aktardı. Başarılı bir performans göstererek izleyicilerle buluştu.

ATV'nin diğer bir programı "ATV Ana Haber", haberin en sıcak hallerini sundu. İzleyici sayısını artırmayı başardı. Günün önemli olaylarını derleyerek izleyicilere ulaştırdı.

Daha sonra "Kirli Para (Y.S)" dizisi Show TV'de yayınlandı. Akşamın ilerleyen saatlerinde izleyici kitlesini korudu. Dizi, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam etti.

"Gelenek Görenek (T.S)" programı Now kanalında yayınlandı. Bu yapım da ilgiyle takip edildi. Farklı bir bakış açısı sunarak dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak, Kanal D'nin "Kanal D Ana Haber" programı günün özetini sundu. Reyting sıralamasında kendisine yer buldu. Bu program izleyicinin gündemini belirlemede önemli rol oynadı.

Dün akşam televizyon ekranlarında yaşanan bu yoğun rekabet, izleyicilerin tercihlerini değiştirdi. Hangi programların önde geldiği gözler önüne serildi. Televizyon izleyicileri, farklı içerik seçenekleriyle akşam saatlerini keyifli geçiriyor.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI:

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 DOGANIN KANUNU STAR TV 21:01:46 24:16:29 2 MASTERCHEF TURKIYE TV8 21:13:23 24:22:48 3 NOW ANA HABER NOW 19:00:04 19:59:30 4 DOGANIN KANUNU (OZET) STAR TV 20:00:06 21:01:46 5 VAR MISIN YOK MUSUN (TKR) ATV 20:00:03 22:43:10 6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 19:59:48 7 ATV ANA HABER ATV 18:59:56 19:49:53 8 KIRLI PARA (Y.S) SHOW TV 19:59:59 21:52:28 9 GELENEK GORENEK (T.S) NOW 19:59:40 22:21:46 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:25 20:00:04

Kaynak: TİAK