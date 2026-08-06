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Muhtemel Aşk 8. bölüm ön izleme yayınlandı! Başrole yorum yağdı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı yaz dizisi Muhtemel Aşk bu akşam 8. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ön izleme kısa sürede gündem oldu. Dizinin başrolü Ekin Koç'un performansı sosyal medyayı salladı.

Muhtemel Aşk 8. bölüm ön izleme yayınlandı! Başrole yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” dizisi bu hafta 8. bölümüyle ekrana gelecek.

Her hafta reyting listelerinde birinci sıraya yerleşen fenomen dizi geçtiğimiz hafta reytinglerde düşüş yaşamıştı. Ancak dizinin yeni bölümünden önce yayınlanan ön izleme kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin başrolü Ekin Koç'un şarkı performansı sosyal medyada takdir topladı. Dizinin yeni görüntülerine; 'Süper performans', 'Kamera arkası gelmeli', 'Gülmekten öleceğim' gibi yorumlar yapıldı.

**MUHTEMEL AŞK 8. BÖLÜM ÖN İZLEME!

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tolga, fotoğrafı basına sızdıranın Defne olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Kadir ise Defne'yi Tolga'nın evinde görünce her şeyi yanlış anlar ve aralarındaki uçurum daha da büyür.

Muhtemel Aşk 8. bölüm ön izleme yayınlandı! Başrole yorum yağdı 1

Gerçeği anlatmak için çırpınan Defne, sevdiği adamı her geçen dakika biraz daha kaybettiğini hissederken; temel atma töreni öncesinde kurulan yeni oyunlar ve beklenmedik hamleler tüm dengeleri altüst eder.

Muhtemel Aşk 8. bölüm ön izleme yayınlandı! Başrole yorum yağdı 2

Sırların, yanlış anlaşılmaların ve hesaplaşmaların peş peşe yaşanacağı bu bölümün finalinde yaşanacak sarsıcı gelişme, Defne ile Kadir'in hikayesini bambaşka bir yöne sürükleyecektir.

Muhtemel Aşk 8. bölüm ön izleme yayınlandı! Başrole yorum yağdı 3

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Ekin Koç Feyyaz Şerifoğlu Muhtemel Aşk
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