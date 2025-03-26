5. bebeğine hamileydi! Özlem Öz acı haberi duyurdu

Haklarında suç işlemek için örgüt kurma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlamalarla soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz 2024 yılında çok konuşulan isimlerdendi.

Lüks yaşantılarıyla sık sık gündeme gelen fenomen çiftten Özlem Öz bir süre önce 5. bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda, beşinci çocuklarıyla ilgili düşük riski yaşadığını dile getiren Özlem Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bebeklerinin kalbinin yaklaşık iki hafta önce durduğunu açıkladı.

DUA İSTEDİ

Yazılı bir açıklama yapan Özlem Öz, şu ifadeleri kullandı: "Bugünkü doktor kontrolümüzde ne yazık ki hiç duymak istemediğimiz bir haber aldık... Bebeğimizin kalbi artık atmıyor. Yaklaşık 2 hafta önce durmuş... Maalesef bebeğimizi kaybettik. Bu acıyı tarif etmek çok zor. Yarın sabah 08.00'da hastaneye yatışım olacak. Dualarınıza çok ihtiyacımız var."