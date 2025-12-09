5. kez ameliyat masasına yattı! Danla Bilic vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı! Görenler inanamadı

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

3 yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, bu işlemle adeta ölümden dönmüştü. Kullanılan dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olmasıyla yıllardır zor günler geçiren ünlü fenomen "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek uyarılarda bulunmuştu.

Danla Bilic 5. kez ameliyat masasına yattı ve bir kez daha dolgu temizletme ameliyatı oldu. Bilic vücudundan çıkarılan dolgu yığınını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü isim; 'Arada bir dm kutuma hala aquafilling yaptıracağım senin yüzünden korkuyorum mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde.

Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda daha da bir şey demeyeceğim cahil cesaretinden başka bir şey değildi.' ifadelerini kullandı.