5 odalı butik otel işletiyorlar! Burcu Biricik Ayvalık'ta zeytin hasadında

Oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le Ayvalık’ta açtığı butik otelde yaz sezonunu geçirdi ve sezonu kapadı. Güzel oyuncu her şeyi yaptığı 5 odalı otelde şimdi de zeytin topladı.

Kubra Akalın

Oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin bu yıl yeni bir işi adım attı. Bir arkadaşlarıyla ortak olan çiftin butik oteli, sürdürülebilirlik ve doğayla bütünlük ilkeleri üzerine kuruldu.

Otelin ayrıca dışarıdan misafir kabul eden bir restoran ve barı da bulunuyor. Ayvalık’ta açtığı 5 odalı butik otelde çift yaz sezonu boyunca çalıştı.

5 odalı butik otel işletiyorlar! Burcu Biricik Ayvalık ta zeytin hasadında 1

5 ODALI BUTİK OTELDE ÇALIŞTI

Burcu Biricik bu yeni işini anlatırken “Bizim için yeni bir iş modeliydi. Bu yaz işi öğrendik. İnsanın farklı bir şey yapması iyi geliyor. Yazı ne olduğunu anlamadan geçirdik. Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık" demişti.

5 odalı butik otel işletiyorlar! Burcu Biricik Ayvalık ta zeytin hasadında 2

Doğayla iç içe 5 odalı butik otelde sezonu kapatan çiftten Burcu Biricik şimdi de otelin bahçesinde bulunan zeytin ağacına çıkıp zeytin topladı.

5 odalı butik otel işletiyorlar! Burcu Biricik Ayvalık ta zeytin hasadında 3

O anları sosyal medya hesabından yayımlayan oyuncu; "Zeytinlerimizi topluyoruz. Tek bir ağaç tüm sene hepimizi besliyor. Varlığına şükür..." dedi.

Burcu Biricik
