5 odalı butik otel işletiyorlar! Burcu Biricik Ayvalık'ta zeytin hasadında

Oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin bu yıl yeni bir işi adım attı. Bir arkadaşlarıyla ortak olan çiftin butik oteli, sürdürülebilirlik ve doğayla bütünlük ilkeleri üzerine kuruldu.

Otelin ayrıca dışarıdan misafir kabul eden bir restoran ve barı da bulunuyor. Ayvalık’ta açtığı 5 odalı butik otelde çift yaz sezonu boyunca çalıştı.

Burcu Biricik bu yeni işini anlatırken “Bizim için yeni bir iş modeliydi. Bu yaz işi öğrendik. İnsanın farklı bir şey yapması iyi geliyor. Yazı ne olduğunu anlamadan geçirdik. Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık" demişti.

Doğayla iç içe 5 odalı butik otelde sezonu kapatan çiftten Burcu Biricik şimdi de otelin bahçesinde bulunan zeytin ağacına çıkıp zeytin topladı.

O anları sosyal medya hesabından yayımlayan oyuncu; "Zeytinlerimizi topluyoruz. Tek bir ağaç tüm sene hepimizi besliyor. Varlığına şükür..." dedi.