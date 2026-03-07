13’üncü kez ameliyat olmuştu! Murat Dalkılıç son halini paylaştı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta burnundan 13'üncü kez ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Dalkılıç, "Çok şükür doktorum güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" demişti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Dalkılıç, son halini paylaşarak, bandajlarının çıktığını söyledi.

"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYORDU"

Dalkılıç, yaşadığı sıkıntılı süreci şu sözlerle özetlemişti: Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni hayatımdan tamamen çıkardım.