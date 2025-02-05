5 Şubat Çarşamba (Bu akşam) hangi diziler var? Annem Ankara, Leyla, Sandık Kokusu yeni bölüm var mı? Güncel Tv yayın akışı...

Çarşamba akşamları televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara, Now Tv'de Leyla ve Show Tv'de Sandık Kokusu yapımları ekrana geliyor. İşte güncel Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı rehberi...
Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.
Star Tv'de saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de Sandık Kokusu dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.
Now Tv'de ise saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Kardelenler
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kardelenler
03:00 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
00:10 Uzak Şehir
02:45 Siyah Beyaz Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Güzel Köylü
NOW YAYIN AKIŞI
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Adım Farah
TV8 YAYIN AKIŞI
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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