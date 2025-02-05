5 Şubat Çarşamba (Bu akşam) hangi diziler var? Annem Ankara, Leyla, Sandık Kokusu yeni bölüm var mı? Güncel Tv yayın akışı...

Çarşamba akşamları televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara, Now Tv'de Leyla ve Show Tv'de Sandık Kokusu yapımları ekrana geliyor. İşte güncel Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

Star Tv'de saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de Sandık Kokusu dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Kardelenler

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardelenler

03:00 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

00:10 Uzak Şehir

02:45 Siyah Beyaz Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03:00 Güzel Köylü

NOW YAYIN AKIŞI

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

23:45 Hudutsuz Sevda

02:15 Adım Farah

TV8 YAYIN AKIŞI

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz