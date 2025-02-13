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  4. 5 yıl hapsi isteniyordu! Hazal Kaya davasında mahkemeden şaşırtan karar

5 yıl hapsi isteniyordu! Hazal Kaya davasında mahkemeden şaşırtan karar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2025 11:06
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve açıklamalarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya bu defa saplantılı hayranıyla gündemde. Hazal Kaya'nın 2017 yılında şikayetçi olduğu saplantılı hayran için mahkeme dikkat çeken bir karar vererek İstanbul İl Göç Müdürlüğü’ne yazı yolladı.

5 yıl hapsi isteniyordu! Hazal Kaya davasında mahkemeden şaşırtan karar

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya üzerinden kendisini rahatsız eden İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami hakkında 2017 yılında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Karami'nin Kaya'ya ait Twitter (yeni adıyla X) hesabına rahatsız edici mesajlar gönderdiği ve Haziran 2015'te Kaya'nın iş yerine "Aşkım, eşim, karım" notlarıyla birlikte hediyeler yolladığı ifade edildi.

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5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Ayrıca Karami'nin Facebook hesabında "Ya Hazalım, ya ölüm" şeklinde paylaşımlar yaptığı ve silah siparişi verdiğini yazdığı tespit edilmişti. Karami hakkında hazırlanan iddianamede, "Şüpheli hakkında dava açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılmıştır" denilerek 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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MAHKEMEDEN ŞAŞIRTAN KARAR

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Karami'ye açılan dava, sanığın 10 yıldır bulunamaması ve suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle düşürüldü. Mahkeme ayrıca, İstanbul İl Göç Müdürlüğü'ne Karami'nin adresinin 10 gün içinde tespit edilmesi, aksi takdirde sorumlular hakkında adli işlem başlatılacağı yönünde uyarıda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
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