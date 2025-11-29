MAGAZİN

5 yıla kadar hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı

CZN Burak olarak tanınan şef Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in, izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandıkları davada karar verildi.

Öznur Yaslı İkier

CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in, ‘kentsel sit alanı' içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandıkları dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Muhammed Burak Özdemir ile İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar gelmesinin üzerine şikayete konu alana girilemediği, dışarıdan yapılan incelemede yapının inşaat halinde ve uygulamanın henüz bitirilmemiş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Alanda yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesine rastlanmadığının da belirtildiği iddianamede, söz konusu ihbara ilişkin kentsel sit alanı ve korunması gerekli kültür varlığı yapı komşuluğunda bulunan söz konusu taşınmazda, Kurul izni alınmadan yapılan 2019 yılı görünümünden farklılaşan uygulamalara dair ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı da belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

