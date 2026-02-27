6 ay önce üzerine ağaç devrilmişti, yoğun bakımdaydı: Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber...

'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Duy Beni' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İbrahim Yıldız, 6 ay önce üzerine devrilen ağacın altında kalmıştı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören 27 yaşındaki İbrahim Yıldız hayatını kaybetti.

ŞİDDETLİ RÜZGARDA YIKILAN AÇAĞIN ALTINDA KALMIŞTI: OYUNCU İBRAHİM YILDIZ'DAN ACI HABER

Olay 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında meydana gelmişti. Yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altından kurtulamamıştı.

Genç oyuncu, 6 aydır yoğun bakımda devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

'KAN ARANIYOR' ÇAĞRISI GÜNDEM OLMUŞTU

Türk televizyon dünyasının genç yeteneklerinden İbrahim Yıldız, 15 Ağustos’ta İstanbul Kartal’da üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören 27 yaşındaki oyuncu için ailesinin yaptığı yardım çağrısı, kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Ailesi ve yakın çevresi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan "0 Rh+ acil kan ihtiyacı" duyurusu, kısa sürede karşılık bulmuş, sevenlerinin ve vatandaşların hastaneye akın etmesiyle birlikte gerekli kanın temin edildiği bildirilmişti.

CENAZE TÖRENİYLE İLGİLİ HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

6 aylık yaşam mücadelesini kaybeden genç oyuncunun cenaze töreniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.