6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı, bikinili poz geldi

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, geçirdiği mide ameliyatı sonrası yaşadığı büyük değişimle bir dönem çok konuşuldu. 2014 yılında mide küçültme ameliyatı olan Öztekin, kısa sürede verdiği kilolarla gündeme geldi.

156 kilo olan ve mide küçültme operasyonu sonrasında 6 ay içinde tam 93 kilo vererek 60 kiloya kadar düştü.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Öztekin bir süredir ekranlardan uzakta.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu yaz sezonunu açtı. Bikinisiyle poz veren Öztekin' beğeni yağdı.

Pelin Öztekin daha önce yaptığı açıklamalarda kilolu olduğu için rol alamadığını söylemişti ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben bu önyargıyı kırmak istiyordum. Ters köşeyi değişimden sonra yapmak istedim. Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu demek istedim."