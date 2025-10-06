MAGAZİN

6 Ekim reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi? Hangi dizi birinci oldu

Televizyon ekranlarında rekabet kızıştı! Reyting zirvesine TRT 1’in iddialı dizisi Teşkilat yerleşti. Onu Çarpıntı ve MasterChef Türkiye takip etti. Aksiyon, dram ve yarışma dolu gecede izleyiciler ekran başından kalkamadı.

Son günlerin televizyon rating sıralamaları, izleyicilerin ilgi duyduğu yapımları ortaya koydu. Zirveye yerleşen "Teşkilat", TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Aksiyon dolu sahneleri ve çarpıcı hikayesi, izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Ardından gelen "Çarpıntı", Star TV'de yayınlandı. Bu yapım, dram ve sürükleyici kurgusu ile dikkat çekmeyi başardı. İzleyicilerin beğenisini kazandı. "Teşkilat (Özet)" ise, ana programdan önce yayınlanan bölümüyle merak uyandırdı.

TV8'in gözde programı "MasterChef Türkiye" de yüksek izlenme oranları ile dikkat çekiyor. Yarışmanın heyecan dolu anları, izleyicilerin ekran başında kalmasını sağladı.

Show TV'de yayımlanan "Show Ana Haber", günün gelişmelerini aktarıyor. İzleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Haber programları arasından sıyrılarak önemli bir izleyici kitlesi oluşturdu.

"Now" kanalında yer alan "Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu", hafta sonu haber ihtiyaçlarını karşılıyor. İzleyicilerin takdirini topladı. "Çarpıntı (Özet)" bölümü ise merakı artırarak izleyicilere kısa bir kesit sundu.

ATV ekranında "Kim Milyoner Olmak İster?" programı, sıkı rekabeti ile dikkat çekti. Bu programın özel bölümü ise izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Son olarak "Kuma" adlı dizi, Kanal 7'de yayımlandı. İzleyicilerin ilgisini çekerek iyi bir reyting elde etti. Dizi, aile temalarını ele alarak duygusal anlar sundu.

Tüm bu programlar, izleyicilerin farklı ilgi alanlarını yansıtıyor. Televizyon dünyası, dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Reyting sıralaması gelecek haftalarda nasıl şekillenecek, merakla bekleniyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 TESKILAT TRT 1 20:56:58 24:10:31
2 CARPINTI STAR TV 21:00:14 23:15:20
3 TESKILAT (OZET) TRT 1 20:00:45 20:56:58
4 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:49:56 24:32:15
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:23 19:59:58
6 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:39
7 CARPINTI (OZET) STAR TV 20:00:20 21:00:14
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:39:52 24:16:00
9 KUMA KANAL 7 19:38:48 21:18:25
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 19:59:49 20:39:52

Kaynak: TİAK

