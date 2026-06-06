6 Haziran Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

6 Haziran cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Gönül Dağı
- 02:30 - 05:00 Benim Adım Melek
- 05:00 - 05:50 Yedi Numara
- 05:50 - 08:30 Balkan Ninnisi
- 08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
- 11:40 - 14:50 Teşkilat
- 14:50 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Daha 17
- 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:00 Arka Sokaklar
- 16:00 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:30 - 02:15 Ölmek İçin Bir Gün
- 02:15 - 03:00 Kurtarıcı
- 03:00 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:00 - 10:00 Yasak Aşk
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 15:00 İşte Hayat
- 15:00 - 16:45 Japon İşi
- 16:45 - 18:25 Cafer'in Çilesi
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
- 01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın
- 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
- 09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
- 11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 23:00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
ATV Yayın Akışı
- 02:40 - 05:00 Gözleri KaraDeniz
- 05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 12:20 Var Mısın Yok Musun
- 12:20 - 15:20 Kuruluş Orhan
- 15:20 - 19:00 A.B.İ.
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 21:30 Var Mısın Yok Musun Özel
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 05:30 Oynat Bakalım
- 05:30 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 17:00 Şanslı Pasaport
- 17:00 - 20:00 Survivor Panorama
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