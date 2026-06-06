6 Haziran Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

6 Haziran cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Gönül Dağı

02:30 - 05:00 Benim Adım Melek

05:00 - 05:50 Yedi Numara

05:50 - 08:30 Balkan Ninnisi

08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde

11:40 - 14:50 Teşkilat

14:50 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Daha 17

03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 Yabancı Damat

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:00 Arka Sokaklar

16:00 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:30 - 02:15 Ölmek İçin Bir Gün

02:15 - 03:00 Kurtarıcı

03:00 - 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 - 10:00 Yasak Aşk

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 15:00 İşte Hayat

15:00 - 16:45 Japon İşi

16:45 - 18:25 Cafer'in Çilesi

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin

09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

ATV Yayın Akışı

02:40 - 05:00 Gözleri KaraDeniz

05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 12:20 Var Mısın Yok Musun

12:20 - 15:20 Kuruluş Orhan

15:20 - 19:00 A.B.İ.

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 21:30 Var Mısın Yok Musun Özel

TV8 Yayın Akışı