6'ncı evliliği yeni bitti! Mehmet Ali Erbil'den evlilik sinyali

Mehmet Ali Erbil, önceki gün bir etkinlikte görüntülendi. Gülseren Ceylan'dan boşanan Erbil, biten evliliği hakkında konuşmak istemedi.

Ünlü şovmen, “Biz artık birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. İyi kötü geldi ve geçti. Ben evliliği demek ki başaramıyorum, beceremiyorum. Ama bir daha deneyeceğim" dedi.

Bekârlık sürecine alışmaya çalıştığını da dile getiren Erbil, süresiz nafakanın kaldırılacağına dair haberlerin hatırlatılması üzerine, "Hiç yabancı olduğum bir durum değil. En çok nafaka veren isimlerden biri miyim? 30 senedir veriyorum, daha ne vereyim?" diyerek, espri yaptı.

ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı.

Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.