6 Nisan 2026 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişmedi

Dün gece televizyon dünyasında heyecan dolu anlar yaşandı. Reyting sıralamaları, izleyicilerin hangi programları tercih ettiğini gösterdi.

KANAL D'nin "UZAK ŞEHİR" programı lider konumdaydı. Dizi, izleyicileri ekrana kilitleyen hikayesiyle en yüksek izlenme oranına ulaştı. "UZAK ŞEHİR" adlı dizi, muazzam bir performans sergiledi.

Hemen ardından KANAL D'de "UZAK ŞEHİR (ÖZET)" programı yayınlandı. Dizi özeti, izleyici tarafından ilgiyle karşılandı. Bu durum, kanala olan ilgiyi artırdı.

ATV ekranlarında "ESRA EROL'DA" programı üçüncü sırada yer aldı. Program, ilginç konularla dikkat çekti. Gündemdeki meseleleri ele alması, izleyenlerin gönlünü kazanmada etkili oldu.

"MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" programı da uzun süre ekranlarda yer aldı. ATV’nin bu popüler programı, günün erken saatlerinde yayınlandı. Böylece geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

TRT 1’in "CENNETiN ÇOCUKLARI" dizisi, akşam saatlerinde büyük ilgi gördü. Bu yapım, aile odaklı içerikleriyle dikkat çekiyor. Duygusal anları, birçok izleyici tarafından beğenildi.

Bu sıralama, televizyon izleyicilerinin tercihlerini gösteriyor. Ekranların sevilen içeriklerinin kalitesi ve izleyici ilgisi de ortaya konmuş durumda. Gece boyunca yaşanan heyecan dolu anlar, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:55:16 24:18:27 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:46 20:55:05 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:18 18:46:17 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:05 12:58:47 5 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:55 6 SURVIVOR TV8 20:39:39 24:19:26 7 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:58:50 23:52:34 8 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:47:27 9 DELIKANLI SHOW TV 19:59:47 22:25:27 10 GELIN KANAL 7 19:36:34 21:18:42

Kaynak: TİAK