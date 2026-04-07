MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

6 Nisan 2026 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişmedi

6 Nisan 2026 reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam ekranların sevilen yapımları Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken, Delikanlı dizisi de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna dün akşam başladı. Zirvenin sahibi yine değişmedi.

Öznur Yaslı İkier

Dün gece televizyon dünyasında heyecan dolu anlar yaşandı. Reyting sıralamaları, izleyicilerin hangi programları tercih ettiğini gösterdi.

KANAL D'nin "UZAK ŞEHİR" programı lider konumdaydı. Dizi, izleyicileri ekrana kilitleyen hikayesiyle en yüksek izlenme oranına ulaştı. "UZAK ŞEHİR" adlı dizi, muazzam bir performans sergiledi.

Hemen ardından KANAL D'de "UZAK ŞEHİR (ÖZET)" programı yayınlandı. Dizi özeti, izleyici tarafından ilgiyle karşılandı. Bu durum, kanala olan ilgiyi artırdı.

ATV ekranlarında "ESRA EROL'DA" programı üçüncü sırada yer aldı. Program, ilginç konularla dikkat çekti. Gündemdeki meseleleri ele alması, izleyenlerin gönlünü kazanmada etkili oldu.

"MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" programı da uzun süre ekranlarda yer aldı. ATV’nin bu popüler programı, günün erken saatlerinde yayınlandı. Böylece geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

TRT 1’in "CENNETiN ÇOCUKLARI" dizisi, akşam saatlerinde büyük ilgi gördü. Bu yapım, aile odaklı içerikleriyle dikkat çekiyor. Duygusal anları, birçok izleyici tarafından beğenildi.

Bu sıralama, televizyon izleyicilerinin tercihlerini gösteriyor. Ekranların sevilen içeriklerinin kalitesi ve izleyici ilgisi de ortaya konmuş durumda. Gece boyunca yaşanan heyecan dolu anlar, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 UZAK SEHIR KANAL D 20:55:16 24:18:27
2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:46 20:55:05
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:18 18:46:17
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:05 12:58:47
5 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:55
6 SURVIVOR TV8 20:39:39 24:19:26
7 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:58:50 23:52:34
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:47:27
9 DELIKANLI SHOW TV 19:59:47 22:25:27
10 GELIN KANAL 7 19:36:34 21:18:42

Kaynak: TİAK

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.