Çağla Şıkel'in 9 odalı lüks villasının tadilatı krize döndü! Görenler hayran kalıyor

Son dönemde 7 Kocalı Hürmüz müzikalindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel şimdi de lüks villasıyla gündeme geldi. Ünlü ismin 4 katlı ve 9 odalı lüks villasındaki tadilat adeta krize döndü.

Çağla Şıkel, evinin tadilat sürecinin planlanandan çok daha uzun sürdüğünü ve bu durumun kendileri için yorucu bir sürece dönüştüğünü dile getirdi.

Ünlü isim, inşaatın sadece basit bir yenileme olmadığını, deprem güçlendirme çalışmaları da yapıldığı için sürecin uzadığını belirtti.

Şıkel, yaşanan zorlukları şu sözlerle anlattı: “Ustalarla anlaşmazlık yok. 2 yıldır evin inşaatı devam ediyor. Biz deprem güçlendirme de yaptırmak istedik çocuklarımla birlikte yaşayacağımız bir yer olacağı için.”

'ÇOK ÇOK MASRAF ÇIKIYOR'

Evin yapısal olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Şıkel, zaman zaman beklenmedik sorunlarla karşılaştıklarını da söyledi.

Ünlü manken, “Ev çok zor bir ev. Evin su girdiği yerler belli olmuyor bazen. ‘Yaptı, bitti’ diyoruz olmuyor tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Zor bir süreç. Çok çok masraf çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan gazetecilerin yönelttiği “8 milyon TL zarar mı ettiniz?” sorusu da gündeme geldi.