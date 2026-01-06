6 Ocak Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

6 Ocak 2026 salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:00 Kovan
- 02:00 - 03:35 Teşkilat
- 03:35 - 05:30 Kasaba Doktoru
- 05:30 - 06:20 Turgay Başyayla ile...
- 06:20 - 09:25 Kalk Gidelim
- 09:25 - 10:30 Adını Sen Koy
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:30 Seksenler
- 14:30 - 17:45 Kasaba Doktoru
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Poyraz Karayel
- 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 21:45 Gol Kralı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Rüya Gibi
- 03:00 - 05:15 Görümce
- 05:15 - 07:00 Atla Gel Şaban
- 07:00 - 09:30 Bahar
- 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:00 - 02:30 Sahipsizler
- 02:30 - 04:00 Kaderimin Oyunu
- 04:00 - 05:15 Söz
- 05:15 - 07:00 Kiralık Aşk
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 16:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:30 Bayi Toplantısı
ATV Yayın Akışı
- 01:00 - 03:30 Bir Gece Masalı
- 03:30 - 05:30 Kardeşlerim
- 05:30 - 08:00 Aldatmak
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
- 19:45 - 20:30 Finale Doğru
- 20:30 - 22:50 Fenerbahçe - Samsunspor
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 06:00 Zahide Yetiş'le Sence?
- 06:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Zahide Yetiş'le Sence?
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
