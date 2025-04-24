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68 milyon dolar malikane satışa çıktı! Ben Affleck ve Jennifer Lopez arasında kriz...

Hollywood’un en çok konuşulan isimlerinden Ben Affleck ve Jennifer Lopez, bu kez lüks gayrimenkulleri nedeniyle gündemde. Evliliklerini sonlandıran ünlü çiftin, Beverly Hills’teki tam 68 milyon dolar değerindeki görkemli malikanelerini satışa çıkardığı öğrenildi. Ancak perde arkasında ciddi bir kriz yaşanıyor.

68 milyon dolar malikane satışa çıktı! Ben Affleck ve Jennifer Lopez arasında kriz...
Kubra Akalın

Hollywood’un rüya çifti olarak hafızalara kazınan, ardından boşanarak gündeme bomba gibi düşen Ben Affleck ve Jennifer Lopez, şimdi de dudak uçuklatan malikaneleri yüzünden karşı karşıya geldi.

2023 yılında Beverly Hills’te 60 milyon doların üzerinde bir fiyatla satın aldıkları lüks ev, şu anda 68 milyon dolar etiketle satışta. Ancak satış süreci, çift arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle ciddi bir çıkmaza girmiş durumda.

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Çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, evin uzun süredir satılamaması Affleck’i harekete geçirdi. Ünlü aktör, satışın hızlanması için fiyatın yüzde 15 oranında düşürülmesini öneriyor. Ancak Jennifer Lopez, bu indirime kesinlikle yanaşmıyor. Malikanenin hâlâ yüksek bir değere sahip olduğunu düşünen Lopez, fiyat konusunda geri adım atmıyor.

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Gayrimenkul uzmanları ise çiftin bu evi satın alırken zaten piyasanın üzerinde ödeme yaptığını belirtiyor. Üstelik, Los Angeles’ta yaşanan orman yangınlarının ardından bölgedeki sigorta maliyetleri hızla yükseldi. Söylentilere göre, malikanenin yıllık sigorta bedeli 500 bin dolar civarında. Bu da birçok potansiyel alıcıyı geri çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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