7 ayda tam 25 kilo vermişti! Fatih Terim'in kızı Buse Terim zayıflama sırrını verdi

Bir süredir özel hayatıyla gündemde olan ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti. 7 ayda tam 25 kilo vererek büyük bir değişim geçiren Buse Terim zayıflama sırrını da verdi.

Öznur Yaslı İkier

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 7 ayda 25 kilo vererek istediği forma kavuşmuştu.

Bu sürecin ardından tartılara küstüğünü dile getiren Terim, "Ocak ayının yarısını seyahat ederek geçirdim. Dubai, Erzincan, Erzurum, Kapadokya... Yılbaşından beri evimde uyuduğum gün sayısı beşi geçmez. Böyle bir düzende beslenmeye dikkat etmek benim için imkansız. Bunu başarabilenlere de gıptayla bakıyorum" dedi.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; son dört yıldır tartılmayı bıraktığını söyleyen Terim, "Bir ara sürekli tartılırdım ve bu durum psikolojimi inanılmaz bozmuştu. Şimdi kilomun oturduğunu düşünüyorum; 2-3 kilo alıp veriyorum. Onu da artık tartılmadan, kendiliğimden anlıyorum. Spora ara verdiğimde vücudum çok hızlı değişiyor, spora başladığımda ise aynı hızla toparlanıyor. Yaza girmeden önce spor rutinime dönüp 3-4 kilo vermek istiyorum aslında..." ifadelerini kullandı.

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Buse Terim kilo verdiği dönemde protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söylemişti. Buse Terim, günde 1.5 litre su tüketti. Her gün bir saat pilates, sabah-akşam yürüyüş yaptı.

Şeker, un ve tuzu hayatından çıkardı. Abur-cubur diye tabir edilen atıştırmalık yiyecekleri kesti.

