İbrahim Tatlıses Dilan ve Ahmet'e öfke kustu! Miras açıklaması

İbrahim Tatlıses ve çocuklarının arasında yaşananlar günlerdir gündemde. Tatlıses küs olduğunu Dilan Polat ve oğlu Ahmet'e öfke kustu. Miras konusunda da net konuştu.

İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla ilgili sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Gel Konuşalım yayınına bağlanan Tatlıses Melek Zübeyde hakkındaki iddiaları yalanlandı.

İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş’tan olan kızı Zübeyde Melek Akkaş’tan ise övgü dolu sözlerle bahsetti. Tatlıses, İzmir’deki evi yandığında 3 ay Akkaş’ın evinde kaldığını söyledi: “Melek kızım bana melekler gibi baktı, evinin kapısını açtı" dedi.

Ahmet ve Dilan'a öfke kusan şarkıcı “Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadeleriyle şoke etti.

Tatlıses öfkelenerek "Allah ikisinin de cezasını verecek. İki tane kızım var Elif Ada var Melek var bir tane de oğlum var. Onlara bırakacağım" dedi

Öte yandan “Otelime çöktüler” diyen Tatlıses, Şule Yazar ve oğlu Ahmet Tatlıses’in kendisinden habersiz Manisa’daki evlerini de sattığını iddia etti.

