7 Ekim Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak program ve dizileri araştırmaya başladı. Gün boyunca haber bültenleri, gündüz kuşağı programları ve sevilen yapımlar ekranda olurken, akşam saatlerinde ise kanalların iddialı dizileri izleyici karşısına çıkacak.
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:40 Teşkilat
- 02:40 - 03:20 Seksenler
- 03:20 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:15 Seksenler
- 14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 23:15 Taşacak Bu Deniz
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Daha 17
- 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Haysiyet
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Uzak Şehir
NOW Yayın Akışı
- 02:00 - 03:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 03:45 - 05:00 İnadına Aşk
- 05:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Ömür Usta
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 17:30 Ömür Usta
- 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 Yeraltı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:45 - 02:30 Üçkağıtçı
- 02:30 - 04:45 Muhtemel Aşk
- 04:45 - 06:00 Talihli Amele
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Başkalarının Hayatı
- 03:00 - 05:00 Sevdiğim Sensin
- 05:00 - 07:00 İki Aile
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Mercan Köşk
- 03:00 - 05:30 Güneşin Doğduğu Yer
- 05:30 - 08:00 Gözleri KaraDeniz
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aşk ve Taht
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
- 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz