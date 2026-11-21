Başrolünü Çağatay Ulusoy’un oynadığı “Eşref Tek” dizisinin çekimleri devam ediyo. “Eşref Rüya” dizisinin Prime Video’da gördüğü büyük ilgi üzerine hayata geçirilen TimsBi imzalı projenin güçlü oyuncu kadrosuna değerli bir isim daha katıldı.
Son olarak “Halef Köklerin Çağrısı”nda seyirci karşısına çıkan Ümit Çırak “Eşref Tek” dizisiyle anlaşmaya vardı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ümit Çırak aralık ayında seyirciyle buluşması planlanan dizide Derin’in (Aybüke Pusat) babası kumar baronu Tayfun’un (Hüseyin Avni Danyal) masasında yer alan “Oflu Kamil”e hayat verecek.