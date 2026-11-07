7 Kasım Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon kanallarının 7 Kasım 2026 Cumartesi yayın akışı belli oldu. Bu akşam TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. İşte günün TV yayın akışı ve yayın saatleri...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:50 Teşkilat

02:50 - 03:30 Seksenler

03:30 - 05:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:55 - 08:15 Kalk Gidelim

08:15 - 09:40 Kod Adı Kırlangıç

09:40 - 11:05 Hayallerinin Peşinde

11:05 - 14:40 Evlilik Güzeldir

14:40 - 17:50 Teşkilat

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 08:30 Küçük Ağa

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 19:00 Arda'nın Mutfağı

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:45 Yeraltı

03:45 - 04:45 Şevkat Yerimdar

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:30 Karagül

07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 12:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 - 13:00 Kamera Arkası

13:00 - 15:30 Yeraltı

15:30 - 16:30 Ömür Usta

16:30 - 19:00 Anne Yarısı

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 21:45 Ali İhsan Varol ile...

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:15 Çapraz Ateş

02:15 - 04:15 Sevdan Bir Ateş

04:15 - 07:00 Muhtemel Aşk

07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 14:45 İşte Hayat

14:45 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

01:30 - 03:30 Dizi

03:30 - 07:30 Fazilet Hanım ve Kızları

07:30 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 - 14:00 Dizi

14:00 - 16:30 Bir Şansım Olsa

16:30 - 19:00 Dizi

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

01:30 - 03:30 Var Mısın Yok Musun

03:30 - 06:00 Bir Gece Masalı

06:00 - 07:30 Hercai

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 13:00 Dizi

13:00 - 16:00 Dizi

16:00 - 19:00 Dizi

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Kim Milyoner Olmak İster?

TV8 Yayın Akışı