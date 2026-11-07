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7 Kasım Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

7 Kasım 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, kanalların yayın akışını araştırmaya başladılar.

7 Kasım Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

Televizyon kanallarının 7 Kasım 2026 Cumartesi yayın akışı belli oldu. Bu akşam TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. İşte günün TV yayın akışı ve yayın saatleri...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:50 Teşkilat
  • 02:50 - 03:30 Seksenler
  • 03:30 - 05:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:55 - 08:15 Kalk Gidelim
  • 08:15 - 09:40 Kod Adı Kırlangıç
  • 09:40 - 11:05 Hayallerinin Peşinde
  • 11:05 - 14:40 Evlilik Güzeldir
  • 14:40 - 17:50 Teşkilat
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 19:00 Arda'nın Mutfağı
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:45 Yeraltı
  • 03:45 - 04:45 Şevkat Yerimdar
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:30 Karagül
  • 07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...
  • 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
  • 11:15 - 12:15 Memet Özer ile Mutfakta
  • 12:15 - 13:00 Kamera Arkası
  • 13:00 - 15:30 Yeraltı
  • 15:30 - 16:30 Ömür Usta
  • 16:30 - 19:00 Anne Yarısı
  • 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
  • 20:00 - 21:45 Ali İhsan Varol ile...

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 Çapraz Ateş
  • 02:15 - 04:15 Sevdan Bir Ateş
  • 04:15 - 07:00 Muhtemel Aşk
  • 07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 İşte Hayat
  • 14:45 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:30 Dizi
  • 03:30 - 07:30 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 07:30 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11:00 - 14:00 Dizi
  • 14:00 - 16:30 Bir Şansım Olsa
  • 16:30 - 19:00 Dizi
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:30 Var Mısın Yok Musun
  • 03:30 - 06:00 Bir Gece Masalı
  • 06:00 - 07:30 Hercai
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:00 Dizi
  • 13:00 - 16:00 Dizi
  • 16:00 - 19:00 Dizi
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 Kim Milyoner Olmak İster?

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
  • 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye

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