7 Kocalı Hürmüz'de Mine Koşan ve Çağla Şıkel arasında kriz! Bir anda işinden oldu

Müjdat Gezen’in yönettiği “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinde Mine Koşan ve Çağla Şıkel arasında kriz çıktığı iddia ediliyordu. Bir anda işine son verilen Mine Koşan dava açmaya hazırlanıyor.

“7 Kocalı Hürmüz” müzikalinde yaşanan kriz gündeme geldi. İddialara göre Mine Koşan, işaret verilerek çıktığı kaside sahnesine geç kaldı ve Çağla Şıkel de “Zamanında sahneye girmedi” diyerek serzenişte bulundu. Yapımcılar ise usta sanatçıyı arayarak işine son verdi.

7 Kocalı Hürmüz de Mine Koşan ve Çağla Şıkel arasında kriz! Bir anda işinden oldu 1

Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ "7 Kocalı Hürmüz müzikalinde Mine Koşan inanılmaz beğenilmiş. Sesiyle duruşuyla. Uzun zamandır da ekranda olmadığı için. Mine Koşan’ın müzik okuyacağı sırada bir kod gibi bir şey varmış. Bir işaret veriliyor Mine Koşan o an giriyor. Mine Koşan yapılmadığını söylüyor. Böyle iddialar var. Beklemiş ama herhangi bir şifre gönderilmemiş. Çağla Şıkel de ‘zamanında gelmedi, girmedi’ diyerek serzenişte bulunmuş. Bunun üzerine de Mine Hanım evde otururken bir telefon açılıyor ve ‘İlişkiniz kesildi’ deniliyor” dedi.

7 Kocalı Hürmüz de Mine Koşan ve Çağla Şıkel arasında kriz! Bir anda işinden oldu 2

Gel Konuşalım'da da gündeme gelen bu iddialar sonrası Mine Koşan açıklama yaptı. Koşan açıklamasında hiçbir gerekçe olmadan müzikalden çıkarıldığını söyledi.

Ayrıca usta şarkıcı yaşananlardan sonra dava açmaya hazırlandığını da ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Mine Koşan
