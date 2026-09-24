75 kilo vererek iğne iğliğe döndü! Işın Karaca son haliyle yine gündem oldu

Geçirdiği mide ameliyatının ardından beslenme düzeninde de değişikliğe giden Işın Karaca, verdiği kilolarla büyük bir değişim yaşadı. Ünlü şarkıcı, toplamda 75 kilo vererek 130 kilodan 55 kiloya kadar geriledi.

Zayıflama süreciyle sık sık gündeme gelen Karaca, son görüntüsüyle yeniden sosyal medyanın dikkatini çekti. Kariyerinin ilk yıllarında 130 kiloya kadar çıkan ünlü sanatçının, uzun bir zamana yayılan değişimin ardından 55 kiloya kadar düştüğü belirtildi.

TEK ÖĞÜN BESLENİYOR

Karaca, zayıflama sürecinde kendisine uygun bir beslenme düzeni oluşturduğunu ve çoğunlukla günde tek öğün beslendiğini dile getirdi.

Çok acıktığında dişlerini fırçaladığını söyleyen ünlü isim, bu yöntemin yeme isteğini azalttığını ifade etti. Gün içerisinde acıktığı zamanlarda ise ayran, kefir ya da su tükettiğini belirtti.

Yeni görüntüsüyle beğeni toplayan ünlü isim son haliyle bir kez daha gündem oldu.Işın Karaca için sosyal medyada; 'Çok iyi görünüyor', 'Güzel bir değişim' gibi yorumlar yapılıyor.