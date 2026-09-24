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Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik aşka geldi! ''Allah’a şükrediyorum!''

Reshad Strik sosyal medya hesabından eşi Gamze Özçelik ile çekilen yeni karelerini yayınladı. Gamze Özçelik'e olan aşkını dile getiren Reshad Strik, "Zor zamanlarımda en büyük destekçim oldun" dedi.

Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik aşka geldi! ''Allah’a şükrediyorum!''
Öznur Yaslı İkier

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Özçelik, mutluluğu bulmuştu.

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik ile Reshad Strik, Haziran 2024'te gerçekleştirdikleri sürpriz bir törenle hayatlarını birleştirmiş, bu mutlu haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

Gamze Özçelik in eşi Reshad Strik aşka geldi! Allah’a şükrediyorum! 1

Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları kareleri yayımlayan çiftten yeni bir paylaşım geldi. Reshad Strik, eşiyle çektirdiği fotoğraflarını romantik bir mesaj ile yayımladı.

Gamze Özçelik in eşi Reshad Strik aşka geldi! Allah’a şükrediyorum! 2

Strik, paylaşımında eşine seslenerek, "Bana krallığımın kraliçesini verdiği, en zor zamanlarda yanımda olan bir eş nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum... Seni bana verdiği için her zaman dua edip O'na şükredeceğim..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik
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