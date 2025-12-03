MAGAZİN

8 aydır kanserle mücadele ediyordu! Ünlü şarkıcı Soner Olgun son durumunu anlattı

8 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Olgun; "Tedavim sona erdi. Enerjim yerinde ve moralim iyi" dedi.

Öznur Yaslı İkier

8 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan Soner Olgun, sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarının tamamlandığını belirten Olgun; "Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti.

8 aydır kanserle mücadele ediyordu! Ünlü şarkıcı Soner Olgun son durumunu anlattı

Şu anda takip altındayım. Önümüzdeki günlerde bir konsültasyon yapılacak. Ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarım karar verecek" ifadelerini kullandı.

8 aydır kanserle mücadele ediyordu! Ünlü şarkıcı Soner Olgun son durumunu anlattı 2

Kendisini iyi hissettiğini dile getiren Soner Olgun; "Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum. Aralık ayının 16’sında Özlem Olgun’la birlikte hazırladığımız yeni çalışmamız yayınlanacak. Hemen ardından benim bir başka çalışmam dinleyicilerimle buluşacak. Üretmeye devam ediyorum" dedi.

