8 bölümden servet kazanmıştı! Hadise'nin başrolü olduğu Esas Oğlan için karar verildi

Ünlü şarkıcı Hadise başrollerini Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile paylaştığı ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisi ile adından söz ettirmişti.

Dizideki müstehcen sahneleri çok eleştirilen Hadise 8 bölümlük bu diziden adeta servet kazanmıştı. Ünlü ismin çok tartışılan Esas Oğlan dizisinden tam 10 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.

KARAR VERİLDİ

Esas Oğlan, IMDB'de 2.0 gibi düşük bir puanla dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi olmuştu. Dizinin ikinci sezonu için karar verildi.

Puanlama sitelerinde düşük oy alan 'Esas Oğlan'ın ikinci sezon çekimlerinin gerçekleştirilmeyeceği öğrenildi.

AŞK BİTTİ

Hadise, Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşadığını ilan etmiş ve herkesi şaşırtmıştı. Hadise ile ünlü yönetmenin ayrıldığı öğrenildi.

Şenol Sönmez, Hadise ile tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silerken, şarkıcıyı takipten çıkardı.