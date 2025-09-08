8 Eylül Pazartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın ilk günü televizyon ekranları dopdolu içeriklerle izleyici karşısına çıkıyor. 8 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8 kanallarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları yer alıyor. Akşamını TV karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 08 Eylül Pazartesi 2025 TV yayın akışı…

TRT1 Yayın Akışı

00:10 - 02:40

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde

Gençlik Çeşmesi'nin bulunması için İngiltere Kralı'na hizmet etmeyi reddeden kaptan Jack Sparrow, kentte kendi adıyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanın olduğunu öğrenir. Sahte kaptanı kovalarken, karşısındakinin aslında geçmişinden geri gelen güzeller güzeli Angelica olduğunu anlar. Angelica da kral ile aynı şeyin, sonsuz yaşam sağlayan Gençlik Çeşmesi'nin peşindedir. Gençlik yıllarında kalan aşkı ve Angelica'nın şimdiki sahtekar yönü arasında gidip gelen Jack Sparrow, bir anda kendisini korsan Karasakal'ın gemisi Kraliçe Anne'de esir düşmüş bulur. Kralın tarafında ise esir düşen mürettebatı Gibbs ve ezeli rakibi Kaptan Barbossa da ellerindeki tek haritadan yola çıkarak çeşmeye giden yolu bulma niyetindedir. Aynı hedefe giden iki farklı korsanın yolu bir süre sonra kesişecektir.

02:40 - 05:35

Alparslan: Büyük Selçuklu

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür.

05:35 - 06:25

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

06:25 - 09:10

Kara Tahta

Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak’ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas’ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur. Bekir ise Atlas ile Irmak’ın hikayesinde Irmak’ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir’in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir.

09:10 - 10:30

Adını Sen Koy

Ömer altı aylık ömrü kalan kardeşinin mutluluğu için hiç beklemediği anda mecburi bir oyunun içinde bulur kendini... Bambaşka bir dünyadan gelen Zehra ile evlenmek zorundadır. Altı aylık sözleşmeli, formalite bir evlilik yapacak, bunun için Zehra'ya istediği parayı ödeyecek, onun altı ayını satın alacaktır.

10:30 - 13:15

Alişan ile Hayata Gülümse

Alişan ile Hayata Gülümse programı, alanında uzman isimler, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlıyor. Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatıyor, önemli noktaların altını çiziyor. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşuyor. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara geliyor. Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı’dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri Alişan ile Hayata Gülümse'de yer alıyor.

13:15 - 15:55

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

15:55 - 19:00

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:00

On Üç Yaşam

Tayland'da sel felaketi sonrası bir grup genç erkek ve onların futbol koçlarının sular altında kalan bir yeraltı mağarasında mahsur kalır. Gerçek hikayeden uyarlanan film, bu kaza etrafındaki kurtarma görevine odaklanıyor.

00:00 - 02:00

On Üç Yaşam

Tayland'da sel felaketi sonrası bir grup genç erkek ve onların futbol koçlarının sular altında kalan bir yeraltı mağarasında mahsur kalır. Gerçek hikayeden uyarlanan film, bu kaza etrafındaki kurtarma görevine odaklanıyor.

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 03:00

2 Başlı Köpekbalığı

Üniversite öğrencilerinin okulu tatile girmiştir ve kendilerine bir eğlence aramaktadırlar. Aralarında anlaşan gençler bir adaya tatile gitmek için plan gerçekleştirirler. Adaya gittikleri zaman ise güzel kızlar, yakışıklı erkekler, deniz, kum, müzik derken her şey yolunda gitmektedir. Ya da bu gençler yolunda gittiğini sanmaktadır. 2 başlı köpek balığından habersiz bir şekilde eğlenmeye devam eden bu gençler, tatilin onlar için artık bir kabus olacağını bilmemektedirler.

03:00 - 04:30

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

04:30 - 04:50

5N 1K

Gündemin öne çıkan başlıklarını önemli konuklar ve özel haber dosyaları ile farklı bir açıdan ele alıyor. Kimi zaman sahadan kimi zamansa stüdyodan bildiriyor. Bir taraftan gündemin nabzını tutarken bir taraftan da gündemi belirliyor.

04:50 - 07:00

Kuzey Güney

Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir.

07:00 - 09:00

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Hikaye, 1967 yılında, İstanbul’un eski semtlerinden birinde başlayan ve günümüze kadar sürecek olan bir zamanı dilimini içeriyor. 1960'lı yıllarda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadeleye tanık olacaksınız.

09:00 - 11:00

Neler Oluyor Hayatta

Yorumlarıyla fark yaratan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, gündeme ve insana dair her konuya değiniyor.

11:00 - 14:00

Yaprak Dökümü

Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla'nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Darbeler ardarda gelir. Rüzgar sert esmekte, ağacın yaprakları birer birer dökülmektedir...

14:00 - 16:30

Gelinim Mutfakta

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, yine çok kazandırmaya devam ediyor. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

16:30 - 19:00

Aşk-ı Memnu

Çocukları ve uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul’un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya başlar. Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kızı Bihter, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve onun kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Bihter, Adnan Bey’le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar. Bihter, Adnan Bey’in köşkünde mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler. Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Uzak Şehir

Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar. Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına sürpriz biri çıkar. Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır.

23:30 - 01:45

Eşref Rüya

Eşref, Nusret'i öldürerek tüm düşmanlarına gözdağı verir. Durumun ciddiyetini anlayan Kadir, artık maskesinin düşmek üzere olduğunu hisseder. Eşref'le yüzleşme vakti geldiğinde ise, bunun her şeyi yoluna koymak için son şansı olduğunu fark eder. Öte yandan, Eşref'e olan takıntısı doruk noktasına ulaşan Çiğdem, her şeyi alt üst etmeye hazırlanır. İhanete tahammülü kalmayan Eşref, Nisan'la ilişkilerini kökünden değiştirecek beklenmedik bir hamle yapacaktır.

NOW Yayın Akışı

00:45 - 01:45

İlk Buluşma

Kemaralarla dolu bir mekan... Garsonundan aşçısına, komisinden temizlikçisine kalabalık bir oyuncu ekibi... Kozmik odadan kulaklıklar sayesinde ekiple iletişim kuran iki sunucu ve bir şaka kurbanı... İzleyiciyi kahkahaya boğacak programda; Başına geleceklerden habersiz şaka kurbanını mekana getiren kişi, mekanda kaldıkları sürece sunucuların istekleri doğrultusunda her biri diğerinden daha zor beş farklı etaptan geçmeye çalışacak ve her şeyden habersiz şaka kurbanıyla beraber para kazanma şansını elde ediyor.

01:45 - 04:30

Her Yerde Sen

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

04:30 - 06:00

Son Yaz

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması… Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgar, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

06:00 - 07:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

07:30 - 08:00

İlk Bakış

Türkiye ve Dünya'dan gecenin sıcak gelişmelerini içeren haber turu ekrana geliyor.

08:00 - 10:45

İlker Karagöz İle Çalar Saat

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:45 - 12:30

Çağla ile Yeni Bir Gün

Çağla Şıkel'in sunduğu programda, sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınıyor, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılıyor. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar veriyor.

12:30 - 13:30

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

13:30 - 16:30

En Hamarat Benim

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yapıyor, evler temizlendikten sonra ise mutfakta hünerlerini sergiliyor. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlıyor, sofralar kuruyor. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.

16:30 - 19:00

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Recep İvedik 4

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almak ister. Ancak kendi yöntemleriyle arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi Maldivler'de yapılan büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulur.

22:30 - 23:30

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

23:30 - 01:30

Transfer Dosyası

Ersin Düzen; Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan ile transfer strateji ve kararlarını birlikte yorumluyor, söylentiler ve kulis bilgilerinden resmi açıklamalara kadar en güncel gelişmeleri izleyiciye aktarıyor.

SHOW TV Yayın Akışı

01:15 - 03:00

Hedefim Sensin

Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlayan genç bir adamdır. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

03:00 - 06:00

Nereye Bakıyor Bu Adamlar

Beşik kertmesiyle evlenmek için İstanbul’un yolunu tutan Metin ve en yakın arkadaşı Zeki’yi kader yol iz bilmedikleri büyük şehirde, patronunun gazabından kurtulmak için sıradışı bir reklam konusu bulmaya çalışan fotoğrafçı Tarık ile karşılaştırır. Şaşkın şaşkın bakınırken fotoğraflarını çeken Tarık sayesinde şöhretleri tüm ülkeye yayılır. İki kafadarın nereye baktıklarını doğru tahmin edene verilecek büyük ödül heyecanı iyice artırır. Zeki ve Metin ne olduğunu anlayamadan reklam çevrelerinin kullandığı iki obje haline gelmiştir.

06:00 - 08:15

Güzel Günler

Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim’le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran’ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen Mihran. Selma, İstanbul’da Mihran’ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran’ın değil, Mihran’ın kuzeni Atakan’ın, Atakan’ın platonik aşkı boksör Altan’ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet’in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim’in hayatı da değişmiş olur.

08:15 - 10:00

Ela Rumeysa ile Bu Sabah

Türkiye'den ve dünyadan en son haberleri tarafsız bir bakış açısıyla izleyicilere aktaran program; kadın olmayı, ayakta kalmayı ve çocuk yetiştirmeyi de ele alıyor.

10:00 - 12:30

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Kuzey, Yıldız ile sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenir ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir.

12:30 - 15:00

Gelin Evi

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine büyük ödül veriliyor.

15:00 - 18:45

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor. 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor.

18:45 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Türkler Çıldırmış Olmalı 2

Fethiye'de korsan gemisiyle turistlere çılgın ada turları yapan ekip, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği önlemeye çalışacaklardır. Asıl uzmanlık dalları askerlik olmayan ekip üyeleri, bunu kendi yöntemleriyle yaparken mavi vatanda başlarına kimsenin beklemediği işler gelecektir.

22:00 - 00:30

Ekşi Elmalar

1970'li yıllarda Hakkari'de belediye başkanı olan Aziz Özay'ın elma bahçesinin ve 3 kızı Muazzez, Türkan ve Safiye'nin güzellikleri bütün şehrin dilindedir. Şehrin genç erkekleri, bu güzel kızlarla görüşebilmek için her yolu denerlerken Başkan Özay, genç kızların duygularına hoşgörü göstermeyecektir.

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 03:00

Çarpıntı

Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.

03:00 - 04:00

Türk Müziği

Sevilen sanatçıların sesinden Türk müziği eserleri ekrana geliyor.

04:00 - 05:30

Dürüye'nin Güğümleri

Dürüye, 25 yıl önce Zühtü ile evlenmiş ama Zühtü gerdek gecesinin sabahında Almanya'ya işçi olarak gitmiştir. Dürüye ve Zühtü'nün evliliklerinden dört kızları olmuştur. Ancak Dürüye, Zühtü'den 15 yıldır haber alamamaktadır. Dürüye, sonunda ondan boşanır. Zühtü ise aynı gün, Dürüye'den boşandığından habersiz, yanında Helga'dan olma oğlu ile köye geri döner. Köyde sütçülük yapan Dürüye, kızlarına Güğümlerim demektedir. Güğümlerin tek dertleri aşklarıdır ama önlerinde Dürüye gibi bir engelleri vardır.

05:30 - 07:00

07:00 - 09:30

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

09:30 - 13:30

Songül ve Uğur ile Sana Değer

Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların mimarı olmaya geliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen ikili, gençlerin hayatına dokunuyor.

13:30 - 17:15

Nur Viral ile Sen İstersen

Hayatın tam içinden gelen gerçek hikâyeler bu programda hayat bulacak. Yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacak.

17:15 - 19:00

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 01:00

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00

Gözleri KaraDeniz

Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler.

03:00 - 05:30

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

05:30 - 08:00

Ateş Kuşları

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık ve soğuk... Sokak çocuklarının kaderi ya cezaevidir ya da mezar... Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine “Köksüzler” diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlıyor. Ateş kuşları, “Köksüzler”in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye “Ateş kuşlarına” dönüşme öyküsüdür.

08:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmelerine ve gazetelerden başlıklara yer veriliyor. Ayrıca para piyasaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili haberler de ekrana taşınıyor.

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Cinayetler, kayıplar, adam kaçırma ve miras davaları gibi olaylar bu programda bütün açıklığıyla tartışılıyor ve bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Sorunlarına bir çözüm bulamayan insanlar Müge Anlı'ya başvuruyor. Programda bir hukukçu ve adli tıp uzmanı da yer alıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine yer veriliyor. Özellikle kadın sağlığı, çocuklar ve yaşlılar ile ilgili pek çok yardım kampanyasına da öncülük yapılıyor. Bu programda başlatılan Sevgi İzi kampanyası sayesinde, birçok kayıp bulundu. Ayrıca okuma yazma seferliği sayesinde birçok vatandaş okur yazar oldu.

13:00 - 14:00

Gün Ortası

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar ekrana taşınıyor. Ayrıca canlı bağlantılara ve uzman görüşlerine de yer veriliyor.

14:00 - 16:00

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

Ayrılıklar, dargınlıklar, kayıplar, özlemler, kavuşmalar ve sevinçler... Hayata dair birçok şey bu programda... Stüdyoda ağırlanan konuklar; dertlerini, sıkıntılarını veya isteklerini paylaşıyorlar. Esra Erol, uzmanların da katılımıyla dertlere derman olmaya çalışıyor.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Aile Saadeti

Emin'in vurulmasıyla sarsılan Saadet Ailesi Konağı'nda herkes derinden etkilenmiştir. Öykü, çocuklar ve tüm aile perişan hâldedir. Saldırıyı planlayan Hakkı, bu kez adamlarının gerçek mermi kullandığını öğrenince işlerin kontrolden çıktığını fark eder. Öte yandan Tekin, her şeyini kaybetmiş hâlde sokağa düştükten sonra konağa döner. Kızının, şirketini ele geçirmesine rağmen geçmişe takılı kalmadan yeni hayatına alışmaya çalışır.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 02:30

İtiraf Et

Eser Yenenler'in moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken'in doğaçlama olarak sizin itiraflarınızı canlandırdığı İtiraf Et ekrana geliyor.

02:30 - 04:00

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

04:00 - 05:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

05:00 - 07:15

Dizi

07:15 - 08:30

Ebru ile 8'de Sağlık

Ebru Şallı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ebru ile 8'de Sağlık' programında, uzman konuklar merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor.

08:30 - 09:00

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

09:00 - 11:15

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

11:15 - 16:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.