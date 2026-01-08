MAGAZİN

8 Ocak Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusuna yanıt arıyor. 8 Ocak Perşembe 2026 TV yayın akışı kapsamında TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in gün boyu ve prime time programları belli oldu.

Haftanın perşembe gününde ekrana gelecek yapımlar merak konusu oldu. 8 Ocak Perşembe 2026 TV yayın akışı, dizi, film, yarışma ve program seçenekleriyle izleyicilere geniş bir alternatif sunuyor. Ulusal kanalların güncel yayın listeleri doğrultusunda, bu akşam hangi diziler ve programlar var sorusunun yanıtı netleşti. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in bugünkü yayın akışı…

TRT1 Yayın Akışı

  • 01:40 - 02:45 Lingo Türkiye
  • 02:45 - 05:05 Kara Ağaç Destanı
  • 05:05 - 05:50 Seksenler
  • 05:50 - 06:40 Turgay Başyayla ile...
  • 06:40 - 09:20 Kalk Gidelim
  • 09:20 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:45 Seksenler
  • 14:45 - 17:45 Kasaba Doktoru
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 23:50 Çin Seddi

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:00 - 02:30 Titana Saldırı
  • 02:30 - 04:00 Poyraz Karayel
  • 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Rüya Gibi
  • 02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 07:00 Düğün Dernek
  • 07:00 - 09:30 Bahar
  • 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:30 Düğüm Salonu
  • 03:30 - 05:30 Kaderimin Oyunu
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Hazine

ATV Yayın Akışı

  • 01:00 - 02:45 Senin Hikayen
  • 02:45 - 04:20 Bir Gece Masalı
  • 04:20 - 06:00 Kardeşlerim
  • 06:00 - 08:00 Aldatmak
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 06:00 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

