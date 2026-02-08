MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

8 Şubat akşamı hangi diziler var? Teşkilat, Sahtekarlar ve dahası

Televizyon ekranlarında hafta sonu heyecanı sürüyor. 8 Şubat Pazar akşamı izleyicileri yine birbirinden iddialı diziler bekliyor. Peki bu akşam hangi diziler var, hangi yapımlar yeni bölümleriyle ekrana gelecek?

8 Şubat akşamı hangi diziler var? Teşkilat, Sahtekarlar ve dahası

Pazar akşamını evde geçirmeyi planlayan milyonlarca izleyici, “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 8 Şubat 2026 Pazar günü; TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak diziler, yeni bölümleri ve tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte saat saat 08 Şubat Pazar 2026 TV yayın akışı ve ekrana gelecek diziler…

TRT1

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

STAR TV

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler

ATV

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Rüya Gibi

NOW TV YAYIN AKIŞI

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar

TV8 YAYIN AKIŞI

17.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."
'Oyuncak Gibi' şarkısını okudu! Sosyal medya yıkıldı'Oyuncak Gibi' şarkısını okudu! Sosyal medya yıkıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

Bolat'tan 'BYD iddialarına' yanıt verdi: "Süreci takip ediyoruz, problem yok"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.