8 Şubat akşamı hangi diziler var? Teşkilat, Sahtekarlar ve dahası

Pazar akşamını evde geçirmeyi planlayan milyonlarca izleyici, “Bu akşam televizyonda hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 8 Şubat 2026 Pazar günü; TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak diziler, yeni bölümleri ve tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte saat saat 08 Şubat Pazar 2026 TV yayın akışı ve ekrana gelecek diziler…

TRT1

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:55 Teşkilat

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

STAR TV

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler

ATV

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

NOW TV YAYIN AKIŞI

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

TV8 YAYIN AKIŞI

17.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler