Aleyna Tilki Güllü'nün 'Oyuncak Gibi' şarkısını söyledi! "Efsane"

26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz sesi Güllü, geride bıraktığı şarkılar ve güçlü yorumuyla müzik dünyasında derin bir iz bırakarak aramızdan ayrılmıştı.

52 yaşında hayata veda eden sanatçının ölümü, hem sevenlerini hem de sanat camiasını yasa boğmuş, olayla ilgili yürütülen soruşturma uzun süre kamuoyunun gündeminde yer almıştı.

Vefatının ardından birçok sanatçı, Güllü’nün müziğini ve hatırasını yaşatmaya devam ederken bu isimlerden biri de Aleyna Tilki oldu.

13 ŞUBAT'TA YAYINLACAK

Aleyna Tilki, Güllü’nün hafızalara kazınan “Oyuncak Gibi” adlı şarkısını yeniden yorumladı. Güllü anısına hazırlanan bu özel cover’ın 13 Şubat’ta yayınlanacağı duyuruldu. Şarkı, henüz yayınlanmadan sosyal medyada büyük ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

Heyecanla klibe hazırlanırken bi duyuru yapmak istedim 🥰

Yeni albüm dönemimde aklımda böyle bi tarz hiç yoktu ama tek seferliğine sesinden çok etkilendiğim, arabesk dünyasının en özel sanatçılarından Güllü ve müziğini saygı ve ilhamla anmak adına bu cover’ı çıkartmak çoookk… pic.twitter.com/QyjOPnfhVe — Aleyna Tilki (@aleynatilki) February 7, 2026

Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yeni albüm dönemimde böyle bir tarz hiç yoktu ama sesinden çok etkilendiğim, arabesk dünyasının en özel sanatçılarından Güllü’yü ve müziğini saygı ve ilhamla anmak için bu cover’ı yapmak çok içimden geldi.”

Aleyna Tilki’nin Güllü şarkısını söylemesinin ardından "Efsane olmuş", "Çok beğendim"," Sese bak muazzam" yorumları geldi.