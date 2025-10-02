MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Eski oryantal Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı

Bir döneme danslarıyla damgasını vuran eski oryantal Asena şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 2017 yılında Hasan Dere ile evlenip Almanya'da kendine yeni bir hayat kuran Asena boşanma haberiyle adından söz ettirdi. Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Eski oryantal Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

2017 yılında Hasan Dere ile evlenip Almanya'da kendisine yeni bir hayat kuran oryantal Asena, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı.

8 yıllık evliliğin tek celsede bitmesi magazin manşetlerinde büyük ses getirdi. Asena'nın eski eşi Hasan Dere, boşanma sonrası açıklama yaptı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Eski oryantal Asena nın boşanma nedeni ortaya çıktı 1

Ayrılık nedenini açıklayan Dere; "Asena şaşaalı hayatına dönmek istedi. Ben 52 yaşındayım, annem babam yaşlı, ben onu, eşi olarak sahnede görmek istemiyorum. Önce şarkı söylemek istedi, destekledim. Türkiye'yi özlediğini söyledi, KKTC'de sahne almak istedi, destekledim. Bir ara menajer Haluk Şentürk ile görüşmesi oldu. Sonra; 'Ben eski Asena olmak istiyorum' dedi. Oryantalliğe dönmek istedi. 'Ben kabul edemem istemiyorum ama saygı duyuyorum' dedim. 'O zaman boşanmamız lâzım' diyerek çok rahatsız olacağımı belirttim. Parasal bir sıkıntımız da yoktu. Asena da 'Bu bedeli ödemeye razıyım, boşanmaya razıyım' dedi. Bir gün içinde boşandık ama adliyeden el ele çıktık. Boşansak da hep onun arkasında olacağım" ifadelerini kullandı.

8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Eski oryantal Asena nın boşanma nedeni ortaya çıktı 2

"DOSTLUKLA NOKTALADIK"

Çift, boşanma sonrası yaptıkları ortak açıklamada şunları söylemişti: 8 yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Utanmazlığın böylesi: Hem metresimi istiyorum hem karımı...Utanmazlığın böylesi: Hem metresimi istiyorum hem karımı...
Büyük aşk bitti! Boşanma kararı verildi... Büyük aşk bitti! Boşanma kararı verildi...

Anahtar Kelimeler:
asena
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.