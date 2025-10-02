8 yıllık evlilik tek celsede bitti! Eski oryantal Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı

2017 yılında Hasan Dere ile evlenip Almanya'da kendisine yeni bir hayat kuran oryantal Asena, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı.

8 yıllık evliliğin tek celsede bitmesi magazin manşetlerinde büyük ses getirdi. Asena'nın eski eşi Hasan Dere, boşanma sonrası açıklama yaptı.

Ayrılık nedenini açıklayan Dere; "Asena şaşaalı hayatına dönmek istedi. Ben 52 yaşındayım, annem babam yaşlı, ben onu, eşi olarak sahnede görmek istemiyorum. Önce şarkı söylemek istedi, destekledim. Türkiye'yi özlediğini söyledi, KKTC'de sahne almak istedi, destekledim. Bir ara menajer Haluk Şentürk ile görüşmesi oldu. Sonra; 'Ben eski Asena olmak istiyorum' dedi. Oryantalliğe dönmek istedi. 'Ben kabul edemem istemiyorum ama saygı duyuyorum' dedim. 'O zaman boşanmamız lâzım' diyerek çok rahatsız olacağımı belirttim. Parasal bir sıkıntımız da yoktu. Asena da 'Bu bedeli ödemeye razıyım, boşanmaya razıyım' dedi. Bir gün içinde boşandık ama adliyeden el ele çıktık. Boşansak da hep onun arkasında olacağım" ifadelerini kullandı.

"DOSTLUKLA NOKTALADIK"

Çift, boşanma sonrası yaptıkları ortak açıklamada şunları söylemişti: 8 yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.